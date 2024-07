Deel dit: Share App Mail Tweet

A-segment is niet dood! Volkswagen komt met opvolger Up

De écht compacte auto is een stille dood gestorven. In het A-segment zijn alleen de Hyundai i10, Kia Picanto en Toyota Aygo X nog over. De Volkswagen Up wordt niet meer gemaakt, maar krijgt opvallend genoeg wel een opvolger, zo vertelt ontwikkelingsbaas Kai Grünitz aan Autovisie.

In 2025 komt Volkswagen met de ID.2, een elektrische hatchback in het Polo-segment met een vanafprijs van 25.000 euro. Is er plek voor een model daaronder, is onze vraag aan Grünitz, die bij Volkswagen verantwoordelijk is voor de technische ontwikkeling.

Instapper voor Volkswagen-klanten

Ja, is zijn antwoord, er komt een nieuwe A-segmenter aan. Als startprijs noemt hij 20.000 euro. “Is het moeilijk om op zo’n auto winst te maken? Zonder twijfel. Maar bij Volkswagen vinden we dat zo’n model er hoort te zijn, als instapper voor nieuwe, jonge Volkswagen-klanten.”

Grünitz omschrijft de opvolger van de Up als een poort naar de wereld van Volkswagen. Een loss leader, om een supermarktterm te gebruiken; een product waar geen of weinig winst op wordt gemaakt, maar die wel de verkoop van andere producten (lees: duurdere VW’s) stimuleert.

A-segment is behoorlijk uitgedund

Tien jaar geleden was het A-segment razend populair. Een Toyota Aygo kon je voor 9000 euro nieuw kopen, terwijl het huidige X-model minimaal 20.495 euro kost. Veel fabrikanten hebben het kleinere deel van de markt vaarwel gezegd, omdat er nauwelijks winst te behalen valt.

Door steeds strengere eisen op het gebied van veiligheid en emissies zijn de ontwikkelingskosten van A-segment-modellen steeds verder omhoog gegaan, wat doorwerkt in de prijs. Maar als fabrikant moet je de prijs van zo’n minimodel laag houden. De marges erop zijn dan ook klein.

Volgens Grünitz is Volkswagen vrijwel net zoveel ontwikkelingsgeld kwijt aan een A-segmenter als aan een groter model uit het B-segment.