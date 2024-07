Deel dit: Share App Mail Tweet

Maserati in de problemen! Stellantis zou van het merk af willen

Maserati heeft in de afgelopen jaren een flinke impuls gekregen, met de Grecale, GranTurismo en MC20 als nieuwe modellen. Maar het blijft kennelijk moeilijk om kopers te vinden, want de afzet daalde in het eerste halfjaar met 58 procent!

Toen Fiat Chrysler en Groupe PSA samen Stellantis vormden, dachten we dat de bezem door het aantal merken zou gaan. Alfa Romeo eruit, Lancia eruit en natuurlijk Maserati eruit. Maar nee, Stellantis besloot te investeren.

Maserati-verkopen ingestort

Maserati heeft nu voor het eerst in decennia een volledig modellengamma, waarbij de Ghibli, Levante (die al uit productie is) en Quattroporte nog vervangen moeten worden. Maar kopers weten de weg niet terug te vinden naar Maserati, want de verkopen in de eerste zes maanden van 2024 waren niet best.

Maserati leverde wereldwijd 6500 auto’s af, wat minder dan de helft is van de afzet in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep bleef er een verlies van 82 miljoen euro over, ten opzichte 121 miljoen winst in 2023.

Wil Stellantis ervanaf?

Natalie Knight, financieel directeur van Stellantis, is er ogenschijnlijk klaar mee, want tegen Automotive News zegt ze dat er “een moment komt waarop we moeten kijken of er geen beter thuis te vinden is voor Maserati”.

Dat het merk nog niet consequent winstgevend is, is logisch, want het zit nog in een transitiefase. Zoals gezegd, de Ghibli, Levante en Quattroporte moeten vervangen worden. Maar de slechte cijfers komen op een lastig moment voor Stellantis.

Winst Stellantis gekelderd

Het concern heeft net bekendgemaakt dat de winst in het eerste halfjaar met 48 procent is gekelderd naar 5,6 miljard euro. De omzet daalde met 14 procent naar 85 miljard euro. Gelukkig lijkt het tweede halfjaar beter te worden, met name door de introductie van nieuwe modellen.