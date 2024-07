Deel dit: Share App Mail Tweet

Weet jij waar BST voor staat in de naam Polestar Concept BST?

Is het een afkorting? Iets met ‘Battery’, ‘Speed’, ‘Sport’ of ‘Track’? Nee, Polestar heeft simpelweg een woord ingekort. Een woord wat van toepassing zou zijn op de Concept BST.

In de taal van Polestar staat BST voor ‘Beast’. Het merk gebruikte de aanduiding al eerder, voor twee sportieve versies van de 2, de BST Edition 270 en BST Edition 230.

Performanceversie Polestar 6

Deze Concept BST is een extra heftige variant van de Polestar 6. Hoeveel vermogen de elektrische sportwagen heeft, geeft Polestar niet vrij, maar we kunnen ons niet voorstellen dat het minder is dan de 884 pk en 900 Nm van de standaardversie.

In vergelijking met de 6 heeft de Concept BST onder meer een grotere spoorbreedte, een voorklep met extra koelopeningen en een vaste achtervleugel.

De Polestar 6 komt in 2026 op de markt en gaat de concurrentie aan met de MG Cyberster, de elektrische Porsche Boxster en – als het ding ooit nog verschijnt – de Tesla Roadster.

Merk verliest miljarden

Het gaat niet zo best met Polestar. In 2023 verloor het bedrijf bijna 1,5 miljard dollar, wat zelfs nog meer was dan in 2022, toen er onder de streep een tekort van 1,3 miljard dollar overbleef.

Door de komst van nieuwe modellen, zoals de 3 en 4, krijgt Polestar duidelijk een boost, want in het tweede kwartaal van dit jaar sprongen de verkopen met 80 procent omhoog.

Over de eerste drie maanden van 2024 schreef het merk echter nog steeds dieprode cijfers. De Chinees-Zweedse fabrikant verloor 231 miljoen dollar.