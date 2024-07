Deel dit: Share App Mail Tweet

Russell raakt door te lichte wagen F1-zege kwijt aan Hamilton

De Brit George Russell is de zege in de Grote Prijs van België kwijtgeraakt. De Mercedes-coureur, die in de Belgische grand prix zijn tweede zege van het seizoen had gepakt, is gediskwalificeerd omdat zijn wagen bij de weging na afloop van de race te licht was. De zege gaat daardoor naar Russells team- en landgenoot Lewis Hamilton, die als tweede was gefinisht.

Max Verstappen eindigde de race in Spa-Francorchamps als vijfde. Hij schuift door de diskwalificatie op naar de vierde plaats. Oscar Piastri wordt in zijn McLaren nu tweede en Charles Leclerc in zijn Ferrari derde.

“Tijdens de hoorzitting hebben afgevaardigden van het team bevestigd dat de weging correct is en dat alle noodzakelijke procedures goed zijn uitgevoerd”, liet de FIA weten. “Het team erkende ook dat er geen verzachtende omstandigheden waren en dat het een oprechte fout van het team was.”

Trots

“Hartverscheurend”, noemde Russell de beslissing van de stewards op Instagram. “We kwamen 1,5 kilogram tekort en zijn gediskwalificeerd. We hebben alles gegeven op de baan vandaag en ik ben trots dat ik als eerste over de streep ben gereden. Er volgt nog meer.”

Na de diskwalificatie van Russell leidt Verstappen in de WK-stand met 277 punten. Norris staat tweede met 199 punten.

ANP