Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Maserati Grecale Folgore

Als relatief compacte SUV in het ‘premium’ segment heeft de Maserati Grecale veel potentieel. Met de Folgore wordt nu ook de markt voor elektrische auto’s aangeboord. Met een duik in de prijslijst gaan we die Folgore eens nader bekijken.

Net als bij veel ‘traditionele’ merken was de introductie van een SUV controversieel te noemen. Toch is een dergelijke auto tegenwoordig gewoon nodig om als fabrikant te overleven, zeker in het luxesegment. Zo kwam er de Maserati Levante, later gevolgd door de Maserati Grecale. De nieuwste uitvoering daarvan is de Folgore, een volledig elektrische versie. Ook dat is weer vloeken in de Maserati-kerk, maar nodig om als fabrikant te overleven. Laten we daarom toch maar eens kijken wat die auto te bieden heeft.

Motoren Maserati Grecale Folgore

Voor de volledigheid: het motorenaanbod van de Maserati Grecale begint met de 2.0 Hybrid, een mild hybride 2,0-liter viercilinder met naar keuze 221 kW (300 pk) of 243 kW (330 pk). Daarboven staat de 3.0 V6 Trofeo met 390 kW (530 pk). Bij de Maserati Grecale Folgore zorgt met twee elektromotoren voor vierwielaandrijving en een systeemvermogen van 410 kW (550 pk). Het 105 kWh batterijpakket is fors, maar het gemiddelde verbruik van 23,6 kWh/100 km vrij hoog. Uiteindelijk bedraagt de WLTP-actieradius toch nog 501 km.

Uitrustingen Maserati Grecale Folgore

Qua uitrustingen staat de Maserati Grecale Folgore min of meer op hetzelfde niveau als de GT en Modena. Je kiest dus vooral voor een afwijkende aandrijflijn. Enkele highlights uit de standaarduitrusting: 20-inch lichtmetalen wielen, een Performance-remsysteem, luchtvering, full-led-verlichting, verwarmbare buitenspiegels, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen, 12,3-inch digitaal instrumentarium, eveneens 12,3-inch centraal display met daaronder een 8,8-inch display specifiek voor comfortinstellingen, klimaatregeling in drie zones, Sonus Faber Premium-audiosysteem en de gebruikelijke rijassistenten.

Verder is de Maseratie Grecale Folgore te herkennen aan enkele aerodynamische exterieurelementen, zoals de vrijwel gesloten grille.

Prijzen Maserati Grecale Folgore

De Maserati Grecale Folgore is leverbaar vanaf 124.600 euro. Dat is slechts een kleine meerprijs ten opzichte van de GT (vanaf 121.162 euro) en zit net onder de Modena (vanaf 129.336 euro). Voor de volledigheid: voor topmodel Trofeo wordt minimaal 193.086 euro gevraagd.

Exterieuraankleding

De standaard geselecteerde carrosseriekleur is metallic lichtgrijs (Maserati noemt het wit). Zonder meerprijs mag je ook kiezen voor écht wit (niet-metallic) of voor metallictinten bruinachtig donkergrijs, zwart en helder donkerblauw. Wil je een van de vier Fuoriserie-kleuren (heel donkerblauw, matgrijs, matbruin en een matte kleur die tussen grijs en bruin in zit) dan mag je flink in de buidel tasten: de meerprijs bedraagt maar liefst 16.940 euro. Wij gaan voor helder donkerblauw.

De standaard 20-inch wielen kan je gratis omruilen voor hetzelfde design in 19 inch. De configurator past de weergave er niet eens op aan. Optioneel voor 2.057 euro zijn 21-inch wielen die de suggestie van driespaakvelgen wekken. Behalve bij de 19-inch wielen kan je ook kiezen voor zomer- of allseason-banden. We vinden beide velgdesigns mooi, met een lichte voorkeur voor het standaarddesign. Toch ogen de wielen daarmee wet klein onder een auto als dit, dus worden het toch de optionele 21-inch exemplaren.

De standaard in koperkleur uitgevoerde remklauwen laten we voor 363 euro uitvoeren in zwart. Felrood kan ook.

Interieuraankleding Maserati Grecale Folgore

In het interieur zit je altijd op Econyl-bekleding, een duurzame textielsoort. Standaard is het zwart met een patroontje op zitvlak en rugleuning. Voor 1.634 euro extra krijg je volledig zwarte bekleding en voor 1.827 euro krijg je een knalrood interieur. Wij houden het bij de standaardbekleding.

Standaard is het interieur aangekleed met koolstofvezel elementen. Optioneel zijn pianolak zwarte afwerking (605 euro), hout (ook 605 euro) en twee andere koolstofvezelvarianten (1.210 euro). Twee van de vijf varianten zijn niet mogelijk in combinatie met de door ons gekozen standaard stoelbekleding en hebben in die zin eigenlijk een hogere meerprijs als je ze echt graag wilt. Wij vinden het standaard koolstofvezel wel prima.

Pakketten en losse opties

Van de twee optiepakketten is het Climate Pack Plus bij de Maserati Grecale Folgore standaard aangevinkt. Daarmee krijg je onder meer stoelverwarming en -ventilatie, stuurverwarming en verwarmde ruitensproeiers. Wil je dat echt niet, dan kan je het pakket ook deselecteren en zo de vanafprijs met 2.275 euro verlagen. Het andere optiepakket is Travel Package voor 666 euro, met een 230V-stroomaansluiting in de bagageruimte, bagagerails en aluminium beschermdelen.

Losse opties zijn nog privacy glass (545 euro), een panoramadak (2.057 euro), dakrails (545 euro), een wegklapbare trekhaak (1.150 euro), een Sonus Faber High Premium Sound System (2.662 euro), automatisch te openen achterklep met voetsensor (363 euro) en een Surround View-camera (1.210 euro), Homelink (424 euro), een alarmsysteem (629 euro) en een ‘draagbare’ autosleutel (een armband, 97 euro). Hiervan vinken wij niets aan, de auto is naar onze smaak al compleet genoeg.

‘Onze’ Maserati Grecale Folgore

We hebben ons best ingehouden met het selecteren van opties, waarmee de prijs van onze Maserati Grecale Folgore blijft steken op 129.295 euro. Daarmee is hij niet duurder dan een vergelijkbare Grecale met brandstofmotor, maar ondanks dat bpm niet van toepassing is, is hij dus ook niet goedkoper. We zouden zeker blij zijn met de Grecale Folgore zoals die nu is samengesteld, maar juist bij een Maserati speelt motorgeluid wel een grote rol bij de beleving. Voor hetzelfde geld dan toch maar een GT of Modena? Of zelfs doorsparen voor de Trofeo en genieten van de V6 zolang het nog kan?

