Deel dit: Share App Mail Tweet

Snelste Volkswagen Golf is nu ook heerlijke hot hatch

De Volkswagen Golf R was nooit echt de leukst sturende auto in het segment van de hot hatches. Echter, de achtste generatie bracht daar verandering in. Dat model is nog wat verbeterd en mag zich de snelste VW van het moment noemen.

Met de belofte het asfalt van de Lausitz­ring te mogen ontdekken, weet Volkswagen ons richting het DTM­-circuit nabij Ber­lijn te lokken. Toch blijkt even voor vertrek vanuit Nederland dat de baan bezet is.

Met de snelste Volkswagen Golf over de openbare weg

We rijden dus met de nieuwe Volkswagen Golf R over de openbare weg. Enkel op de autobahn zijn alle 333 pk’s even te gebruiken. Door dit vermogen is het de krachtigste versie van de 2,0-liter viercilinder die te koop is, al was er eerder ook al een versie met 333 pk.

De nieuwe Volkswagen Golf R heeft een iets aangescherpt design, maar dezelfde goede rijeigenschappen. De prijs van het model zal echter een behoorlijke tegenvaller zijn. Voor de facelift moest je al 84 mille voor de VW neerleggen.