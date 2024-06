Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de nieuwe Cupra Formentor in Nederland

Eind april trok Cupra het doek van een gefacelifte Leon en Formentor. Van die laatste wordt nu de Nederlandse prijs bekendgemaakt.

De facelift van de Cupra Formentor kunnen we met een gerust hart grondig noemen. Zowel de neus als de achterkant zijn wat design betreft flink vernieuwd en ook technisch heeft er een flinke update plaatsgevonden.

Aandrijflijnen Cupra Formentor

De nieuwe Cupra Formentor is niet meer leverbaar met de 1,4-liter TSI die bijgestaan wordt door een elektromotor. De basis van de aandrijflijn is nu een 1.5 TSI die samen met een elektromotor minimaal 204 pk levert. Het accupakket is gegroeid tot 19,7 kWh waardoor een erg bruikbare actieradius van 119 kilometer te halen is. Het vorige model kon de helft minder elektrisch rijden.

Vind je 204 pk te weinig? Dan kan je ook kiezen voor de 272 pk aandrijflijn van de Volkswagen Groep. Dit is momenteel de krachtigste Cupra Formentor, al werd de pre-facelift op sommige markten ook als VZ5 geleverd. Deze heeft de 2,5-liter vijfcilinder van de Audi RS3 en is soms in Nederland als occasion te koop.

Prijzen

De nieuwe Formentor wordt niet meer met die vijfcilinder gebouwd en is dus enkel met een plug-in hybride aandrijflijnen leverbaar. De prijslijst start 44.990 euro voor de 204 pk versie in de Essential-uitvoering. Wil je de versie met meer vermogen, dan ben je minimaal 50.990 euro kwijt.