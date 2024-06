Deel dit: Share App Mail Tweet

Politie ziet geen strafbare feiten in sabotagemail Hamilton

De politie van Northamptonshire heeft Formule 1-renstal Mercedes geïnformeerd dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd door de anonieme afzender van een mail, die onlangs voor commotie zorgde. In de bewuste mail werd het team ervan beschuldigd de auto van Lewis Hamilton te saboteren. De Engelse coureur verlaat na dit seizoen Mercedes en stapt over naar concurrent Ferrari.

“Er zijn geen strafbare feiten vastgesteld. Er is wel advies gegeven over eventuele verdere e-mails die het team mogelijk ontvangt”, zei een woordvoerder van de politie tegen de BBC.

In de mail, die naar topfiguren in de Formule 1 en enkele journalisten is gestuurd, werd beweerd dat teambaas Toto Wolff en het team er alles aan doen om teamgenoot George Russell beter te laten presteren dan Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zou in alle opzichten worden benadeeld.

Frédéric Vasseur, de teambaas van Ferrari, zei afgelopen weekend bij de Grote Prijs van Spanje tegen de BBC dat de beweringen “volkomen irrationeel” waren. “Hoe kun je je voorstellen dat een bedrijf met 1500 mensen die dag en nacht werken en er alles aan doen om de auto te verbeteren, een van de auto’s zou kunnen beschadigen?”, aldus Vasseur.

ANP