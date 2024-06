Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe BMW M5 PHEV: amper bpm en dus een koopje met 727 pk

In München is het doek getrokken van de hagelnieuwe BMW M5. Sterker dan ooit en voor het eerst met een stekker. Daardoor betaal je amper bpm en is de ultieme sportsedan nu zowaar een koopje te noemen.

Zoals gebruikelijk onthullen de Duitsers de nieuwe M5 een jaar nadat de huidige 5-serie op de markt kwam. Deze 5-serie is voor het eerst als volledig elektrische versie te krijgen (namelijk als i5), maar ook met de nieuwe BMW M5 kun je voortaan stekkeren. Rustig aan, dat is geen reden tot paniek. Het is nog geen EV, maar wel een plug-in hybride.

727 pk en 1.000 Nm koppel in de nieuwe BMW M5

Onder de kap rust een 4,4-liter V8 die op zichzelf 585 pk en 750 Nm koppel produceert. Net als bij de monsterlijke BMW XM wordt deze verbrandingsmotor bijgestaan door een 197 pk sterke elektromotor die is verwerkt in de achttraps automaat. Het duo zorgt voor een systeemvermogen van maar liefst 727 pk en 1.000 Nm koppel.

Uiteraard ben je benieuwd wat de nieuwe BMW M5 met dat vermogen kan bewerkstelligen. De 0 tot 100-sprint kost hem 3,5 seconden en de topsnelheid bedraagt, mits je het M Drivers Pack aanvinkt, maar liefst 305 km/h. Hoewel de BMW M5 vierwielaandrijving heeft, kun je net als bij het vorige model ervoor kiezen al het vermogen naar achteren te sturen om zo met dikke rookpluimen door bocht om te gaan.

Elektrisch rijden met een BMW M5

Dankzij de elektromotor en een 18,6 kWh-accupakket kun je zelfs 67 tot 76 kilometer volledig elektrisch rijden met je BMW M5. Handig als je stilletjes je buurt wil verlaten.

Eenmaal op het langgerekte asfalt kun je de achtcilinder aanwakkeren. Dit gebeurt automatisch in de Dynamic en Dynamic Plus-rijmodi, maar ook wanneer je harder dan 140 km/h wil rijden.

Prijs van de nieuwe BMW M5

Het gevreesde bpm-monster is normaal gesproken de grote boosdoener bij dergelijke sportwagens. Dankzij de plug-in hybride-aandrijflijn stoot de krachtpatser (op papier) echter niet bijzonder veel CO2 uit. Om die reden betaal je slechts 1.300 euro bpm.

Daardoor staat de nieuwe BMW M5 al voor 144.347 euro in de prijslijst, dat is zo’n 30.000 euro minder dan het vorige model! Ter vergelijking, een BMW M3 kost je minimaal 140.000 euro.

Waar is de BMW M5 Touring?

De sportsedan komt in november uit. De BMW M-divisie beloofde ons dat deze generatie M5 er ook weer als Touring-variant komt. Dat zou, na de E34 M5 en E61 M5, de derde keer zijn dat er een stationwagen versie van de M5 komt. Op de Touring zullen we echter iets langer moeten wachten, de stationwagen verschijnt namelijk pas begin volgend jaar.