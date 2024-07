Deel dit: Share App Mail Tweet

Ford komt pas in 2026 met betaalbare elektrische auto

De elektrische divisie van Ford verliest miljarden, maar toch ziet topman Jim Farley de toekomst positief in. Zo belooft hij dat er in 2026 een betaalbare elektrische Ford op de markt komt, waarop het bedrijf nog winst zal maken ook.

Want daar schort het tot nu toe aan. De elektrodivisie van Ford verloor 1,3 miljard dollar in het eerste kwartaal van dit jaar, wat neerkomt op ruim 130.000 dollar per verkochte auto. Over heel 2023 ging er 4,7 miljard dollar in rook op en voor dit jaar verwacht Ford een verlies van 5,5 miljard dollar.

Ford stelt grote elektrische auto’s uit

Jim Farley is ervan overtuigd dat Ford het tij zal weten te keren. Hij wil zich daarom richten op compacte EV’s, niet op grote trucks en SUV’s. Ford kondigde eerder dit jaar aan de productie van een grote stekker-SUV en een tweede elektrische pick-up uit te stellen van 2025 naar respectievelijk 2027 en 2026.

In plaats daarvan komt Ford met een betaalbare en compacte EV, die een vanafprijs van ongeveer 30.000 dollar gaat krijgen (omgerekend: 28.000 euro). Volgens Farley is een dergelijk model noodzakelijk om te kunnen concurreren met Chinese fabrikanten, die met de ene na de andere goedkopere EV komen.

Weer verliefd worden op kleinere auto’s

Volgens Farley moeten Amerikanen “weer verliefd worden” op kleinere auto’s. En dat is een opvallende uitspraak, aangezien Ford de meeste inkomsten haalt uit de verkoop van grote SUV’s en pick-ups. De F-150 is al decennialang de bestverkochte truck van de Verenigde Staten.

“Het is ontzettend belangrijk voor onze samenleving en voor de acceptatie van EV’s”, zei Farley over de hernieuwde aandacht voor compacte modellen. “We houden [in de VS – red.] van monstervoertuigen, ik ook, maar we hebben daardoor een enorm probleem met gewicht.”