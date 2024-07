Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Land Rover Defender Octa begrijpt de tijdsgeest niet

En daar zijn we hartstikke blij mee! Want in deze elektrotijd is het toch heerlijk om af toe een ouderwetse beul tegen te komen. Een veel te grote, veel te krachtige, veel te dorstige power-SUV, zoals de glorieuze Land Rover Defender Octa.

De enige consessie die de Land Rover Defender Octa aan het milieu doet is de toevoeging van een mild-hybridesysteem. Al is dat er waarschijnlijk niet om het brandstofverbruik te drukken, maar juist om de V8 voorin tijdelijk nóg meer spierballen te geven.

Nieuwe V8 voor Land Rover Defender Octa

Die krachtbron is overigens niet de 525 pk sterke 5,0-liter supercharged achtcilinder uit de Defender V8, maar een nieuwe 4,4-liter motor met twee turbo’s. Het blok levert maar liefst 635 pk en 750 Nm (800 Nm bij het gebruik van launch control).

Daarmee is de Land Rover Defender Octa een stuk sneller dan de Defender V8. Die eerste gaat in 4 tellen naar 100 km/h. De V8 is 1,2 seconden ‘langzamer’. Bij beide is de topsnelheid elektronisch begrensd op 250 km/h.

Nóg capabeler geworden in het terrein

Toch is de Octa niet zomaar een Defender met een bak meer vermogen. Volgens Land Rover is hij ook in het terrein een stukje beter geworden. Zijn bodemspeling is 2,8 centimeter groter dan voorheen en in de spoorbreedte kwam er maar liefst 6,8 centimeter bij.

Verder heeft de Octa als enige Defender een hydraulische, onafhankelijke wielophanging met continu-variabele dempers. Die zouden niet alleen op de openbare weg wonderen moeten verrichten, maar ook offroad.

Weinig relevant voor Nederland is de toegenomen doorwaaddiepte. Zelfs één meter water houdt de Octa niet tegen. Het speciale model is alleen leverbaar als Defender 110 (de middelste carrosserieversie) en staat op 22-inch terreinbanden en speciale lichtmetalen wielen.

Prijs Land Rover Defender Octa

Land Rover heeft de Octa zelfs een eigen rijmodus gegeven. Daarin kun je de Offroad Launch Control activeren, voor een zo snel mogelijke acceleratie op een losse ondergrond. Duur is de Octa uiteraard, met in Nederland een vanafprijs van 275.000 euro en 295.000 euro voor de Edition One.