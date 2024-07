Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je moet vechten met de nieuwe Cupra Leon en Formentor

De nieuwe Cupra Leon en Formentor zijn een behoorlijke handvol. Hij laat 272 pk los op de voorwielen en die worden daar een beetje door overweldigd.

Niet alleen de Cupra Leon is vernieuwd, overigens, ook de Formentor. En die is op de markt natuurlijk populairder, aangezien hij een SUV is (of cross-over, zo je wilt).

Cupra Leon met nieuwe motor

Zowel bij de Leon als de Formentor bleef het basisvermogen hetzelfde: 204 pk. Wel veranderde, net als bij de sterkere versie met 272 pk, de kern van de aandrijflijn.

Achter de nieuw gestileerde haaienneus gaat namelijk een kersverse TSI-motor schuil, die nu een inhoud van 1,5 liter heeft in plaats van 1,4 liter.

Grotere actieradius, sneller laden

Alle varianten van de Cupra Leon en Formentor hebben een plug-in hybride-aandrijflijn. De accucapaciteit verdubbelde tot 19,7 kWh, waardoor de elektrische range stijgt naar 119 kilometer voor de Formentor en 125 kilometer voor de Leon.

Met de snellaadsnelheid is ook niets mis, want 50 kW is voor zo’n PHEV prima. Voor AC-leden moest je voorheen engelengeduld hebben, omdat de maximale snelheid 3,6 kW was, dus gelukkig is die verhoogd naar 11 kW.

Te veel vermogen voor voorwielaandrijving

Voor wie de 204 pk van het basismodel onvoldoende vindt, zijn er de VZ Performance of Extreme met 272 pk en 400 Nm. Dat is in de Leon goed voor een sprinttijd van 7,1 seconden naar 100 km/h en een top van 229 km/h.

Helaas gaan de 2,0-liter versies van de Formentor en Leon Sportstourer, met 333 pk en 4WD, aan onze neus voorbij. Door ons CO2-gedreven belastingklimaat zouden die te duur worden.

Jammer eigenlijk, want 272 pk blijkt ook wel zo’n beetje het maximum voor ‘onze’ voorwielaangedreven testauto. De aandrijfkrachten zijn te goed voelbaar in het stuur. De VZ is een behoorlijke handvol als je alle assistentiesystemen en het ESP uitzet. Ook met dat laatste systeem in Sport is het stuurgevoel niet optimaal.

Prijs Cupra Leon en Formentor

Al met al zijn de vernieuwde Cupra’s, met hun scherpe styling en verbeterde interieur met grotere schermen, geen saaie auto’s en dat juichen we toe. De Cupra Leon hatchback is er vanaf 42.790 euro, de Sportstourer kost 1200 euro meer. En de Formentor moet net geen 45 mille kosten.