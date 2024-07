Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de nieuwe Porsche Macan

De Porsche Macan is begonnen aan een tweede modelgeneratie. En die is… altijd volledig elektrisch! Voor de rest lijkt er weinig aan het Macan-concept te zijn veranderd. Met een duik in de prijslijst maken we nader kennis.

Waar de eerste Porsche Macan vooral een soort heet gewassen Cayenne was, heeft de nieuwe modelgeneratie wat meer een eigen design gekregen. Ook de proporties zijn gewijzigd, hij oogt wat meer gedrongen. Wel blijven de bekende Porsche-stijlkenmerken behouden, inclusief de over de breedte lopende achterlichten die inmiddels op alle Porsche-modellen worden toegepast. Opmerkelijk: vooralsnog blijft de ‘oude’ benzineversie leverbaar naast het nieuwe model.

Motoren Porsche Macan

Het motorenaanbod van de nieuwe Porsche Macan is op dit moment nog lekker overzichtelijk. Het aanbod begint met de Macan 4, met vierwielaandrijving en een systeemvermogen van 300 kW (408 pk) en 650 Nm koppel. Na 5,2 seconden zit je al op 100 km/u en de topsnelheid ligt op 220 km/u. Standaard is een 100 kW batterijpakket, goed voor een actieradius van 613 km (WLTP).

Het topmodel is de eveneens vierwielaangedreven Porsche Macan Turbo, met een systeemvermogen van 470 kW (639 pk) en een maximum koppel van maar liefst 1.130 Nm. Daarmee zit je al in 3,2 seconden op de 100 km/u, met een top van 260 km/u. Dezelfde 100 kWh batterij is nu goed voor 591 km (WLTP).

Uitrustingen Porsche Macan

Standaard zijn onder meer 20-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, met leder bekleed stuurwiel, verwarmde en elektrisch verstelbare voorstoelen, automatische airco, warmtepomp en de gebruikelijke comfortzaken die je van een Porsche verwacht. De Macan Turbo onderscheidt zich daarvan met een ander type 20-inch lichtmetaal, led-matrix-koplampen, leren bekleding, elektrisch verstelbare en verwarmde sportstoelen, BOSE Surround Sound System en Porsche Torque Vectoring Plus.

Prijzen Porsche Macan

De prijslijst is nu ook nog overzichtelijk: de nieuwe Porsche Macan 4 is er vanaf 88.900 euro en voor de Macan Turbo ben je minimaal 121.000 euro kwijt. Ter vergelijk: de ‘oude’ Macan met benzinemotor heeft een vanafprijs van 125.763 euro en dan heb je dus de instapper. De vorige Macan Turbo kostte nog 144.266 euro. De meest potente benzine-Macan die er nu nog is, de GTS, heeft een vanafprijs van 167.463 euro en moet het dan qua prestaties nog afleggen tegen de nieuwe elektrische Macan. De nieuwe Macan geeft in die zin dus altijd meer waar voor het geld. Nu die zo ‘voordelig’ is geworden, gaan wij voor de Macan Turbo.

Exterieuraankleding

De nieuwe Porsche Macan wordt standaard geleverd in wit. Zwart is een optie zonder meerprijs. Beide zijn unilakken. De overige carrosseriekleuren zijn opgedeeld in de thema’s Shades, Dreams en Legends. Die eerste twee hebben geen meerprijs. Er is keuze uit metallic zwart, drie grijstinten, licht- en donkerblauw, donker oranje en zelfs lavendelpaars. De Legends-kleuren hebben een meerprijs van 3.054 euro, met keuze uit twee tinten donkergroen en een paarsachtig donkerrood. Zie het overzicht hieronder. Laten we eens gek doen en oranje kiezen.

Dan zijn er nog allerlei mogelijkheden voor de wielen. Er zijn negen designs om uit te kiezen, variërend van 20 tot 22 inch. De meerprijs varieert van niets tot maar liefst 7.112 euro. Voor de meeste wielen ligt de meerprijs ergens tussen een kleine 2.000 euro en ruim 3.000 euro. Sommige wielen kan je voor 1.257 euro ook nog laten uitvoeren in een zwart, grijs of zelfs carrosseriekleur. Smaakvol? Wij gaan voor de 21-inch Design-wielen à 1.208 euro.

Interieuraankleding

Standaard krijg je volledig zwart leer. Voor 240 euro worden de meeste interieurdelen uitgevoerd in licht beige, donkergroen, felrood of zelfs donkerpaars. Voor 2.174 euro worden nog meer interieurdelen met leder bekleed. Een andere kleur dan zwart kost in dat geval nog eens 452 euro extra, met keuze uit beige en rood. Tot slot kan je voor 2.814 euro kiezen voor donkerbruin ‘club leder’. Dat doen we dan toch maar, past het mooist bij de oranje carrosseriekleur.

Voor de volledigheid: als optie zonder meerprijs kan je de sportstoelen van de Turbo ook weer ‘downgraden’ naar de standaard Comfortstoelen. Ook kan je via de losse opties nog extra kleuraccenten aan het interieur toevoegen, maar het gaat te ver om hier alle mogelijkheden te bespreken.

Pakketten en losse opties

De mogelijkheden aan overige opties zijn te uitgebreid om hier allemaal te bespreken. Er zijn bijvoorbeeld zelfs stickersets om het exterieur van je Porsche mee te beplakken. We houden het bij een overzichtje van wat we wél hebben aangevinkt: stoelventilatie voorin (956 euro), panoramadak (1.741 euro), het Sport Chrono Pakket (grofweg extra sportmodus voor zowel aandrijflijn als onderstel en klokje op het dashboard, 860 euro), achterasbesturing (1.961 euro), achterruitenwisser (364 euro), verwarmbare voorruit (454 euro), Augmented Reality Head-Up Display (2.300 euro) en het bijrijdersdisplay (1.509 euro). De lijst met transport-, opberg- en andere interieuraccessoires laten we nu maar even voor wat het is.

‘Onze’ Porsche Macan

Er zijn dus nog veel meer mogelijkheden dan we hier kunnen behandelen. Neem dus vooral zelf eens een kijkje in de configurator en speel met de verschillende aankledings- en uitrustingsopties. Uiteindelijk hebben wij voor ruim 16.000 euro aan opties geïnstalleerd, met een totaalprijs van 135.167 euro als gevolg. Maar vergeleken met wat de vorige Macan in een uitvoering met een vergelijkbaar motorvermogen zou hebben gekost, valt die prijs nog best mee.

