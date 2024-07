Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen-managers willen geen Volkswagen rijden, starten rechtszaak

Als Volkswagen-manager rijd je een Passat, Tiguan of Touareg, zo lijkt ons logisch, maar nee… daar zijn de hoge heren en dames bij Volkswagen het niet mee eens. Ze willen een ander merk rijden en stappen naar de rechter omdat dat niet mag.

Zo’n tweehonderd topmanagers bij Volkswagen mochten tot begin dit jaar kiezen voor een Porsche als leaseauto, maar daar heeft het Volkswagen-concern nu paal en perk aan gesteld, zo meldt het Duitse journaal Tagesschau. De reden? Hoe kan het ook anders: kostenbesparing.

Kostenbesparingen bij Volkswagen

De Volkswagen Groep is een programma gestart om de efficiëntie te verbeteren. Dit jaar moet er voor 4 miljard euro aan besparingen worden gerealiseerd. Dat loopt op tot zelfs 7 miljard in 2025 en 10 miljard in 2026.

Managers stappen naar de rechter

Hoe dan ook, VW-managers zijn niet blij dat ze hun Porsches van de zaak moeten inleveren. Er zijn namelijk al rechtszaken gestart tegen het Porsche-verbod, zo lezen we in de Duitse media. Meerdere rechtszaken, inderdaad.

Wat zegt dat over de VW-managers zelf? Dat ze kennelijk liever naar de rechter stappen dan in een product van hun eigen merk gaan rijden. En dat ze dus niet snappen hoe publiciteit werkt, want dit komt in de (sociale) media natuurlijk niet bijzonder goed over.

Vanafprijzen VW en Porsche in Nederland

Als het op kostenoverwegingen aankomt, begrijpen we de Volkswagen Groep zeker. In Nederland begint de duurste VW bij 89.900 euro (de Touareg) en start de goedkoopste Porsche (de Macan Electric) precies 1000 euro eerder.