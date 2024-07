Deel dit: Share App Mail Tweet

Sinds 2016 zijn nieuwe auto’s gemiddeld 400 kilo (!) zwaarder geworden

Nieuwe auto’s lijden aan overgewicht, dat is niet onbekend, maar pas als je met de daadwerkelijke cijfers wordt geconfronteerd, zie je hoe groot het probleem is. Want het gemiddelde gewicht is met schokkende cijfers omhoog gegaan.

Het Britse Autocar heeft het gemiddelde leeggewicht van al zijn geteste nieuwe auto’s geanalyseerd en komt tot de conclusie dat die sinds 2016 bijna 400 kilo zwaarder zijn geworden, van 1553 kilo toen naar 1947 kilo in 2023. Dat komt vooral door de nog steeds toenemende populariteit van SUV’s en crossovers.

Nieuwe auto’s met batterij

Een bijkomende factor is de toename van het aantal hybrides, plug-in hybrides en volledig elektrische auto’s. Die leggen door hun zware batterijen veel meer gewicht in de schaal dan voertuigen met alleen een verbrandingsmotor.

De gemiddelde nieuwe benzine- of dieselauto – hybrides en plug-in hybrides niet meegerekend – is 150 kilo lichter dan de gemiddelde EV, zo blijkt uit het onderzoek. Tellen we hybrides en plug-in hybrides wél mee, dan daalt dat verschil naar 100 kilo.

Er komt geen einde aan de trend

Volgens Autocar komt er voorlopig geen einde aan de trend van het stijgende gemiddelde leeggewicht. In het eerste kwartaal van dit jaar lag het gemiddelde gewicht van de geteste nieuwe auto’s op 2087 kilo, wat alweer 100 kilo zwaarder is dan het gemiddelde over 2023.

Nou moeten we daarbij aantekenen dat Autocar in de eerste drie maanden van 2024 misschien vooral zware EV’s heeft getest. Dat hangt natuurlijk helemaal af van de modellen die door de industrie worden gelanceerd. Maar toch, de algehele trend is duidelijk.

Geen compact A-segment meer

Overigens spelen er nog andere factoren mee dan de populariteit van SUV’s en het toenemende aantal EV’s. De meeste fabrikanten hebben zich teruggetrokken uit het compacte A-segment, omdat kleine hatchbacks nauwelijks meer rendabel zijn. Dat trekt het gemiddelde gewicht ook omhoog.

Daarbij komt dat de steeds strengere Europese veiligheidseisen nieuwe auto’s ook zwaarder maken. Het maakt niet uit in welk segment een model opereert, de lijst met verplichte veiligheidssystemen wordt steeds langer.