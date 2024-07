Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ‘Lamborghini’ heeft te veel cilinders en is van een sultan geweest

Fake news, zeg je nu: ‘dat is geen Lamborghini!’ Klopt, daarom staat het tussen aanhalingstekens. Voor de Cizeta V16T – met 6,0-liter zestiencilinder – werd het design gebruikt dat oorspronkelijk bedoeld was voor de Lamborghini Diablo. En bovendien is dit exemplaar daadwerkelijk koninklijk.

Het is prachtig hoe automerken kunnen ontstaan. Cizeta komt bijvoorbeeld voort uit de ambitie van Claudio Zampolli, technicus en testrijder bij Lamborghini. In de jaren tachtig ging hij in Los Angeles wonen, waar hij succesvol werd in het onderhouden van de supercars van de sterren.

Ontwerp van Lamborghini Diablo

Zampolli wilde echter meer: een eigen automerk. Eind jaren tachtig ging hij daarom samenwerken met muziekproducer Giorgio Moroder. De mannen waren uit op een sportwagen die de krantenkoppen in vuur en vlam zou zetten.

Dat werd de Cizeta-Moroder V16T, met een dwarsgeplaatste 6,0-liter V16 en een handgeschakelde vijfbak. Het ontwerp van de auto kwam van Marcelo Gandini, die deels zijn door Chrysler verworpen Lamborghini Diablo-design hergebruikte.

Geen Giorgio Moroder meer

De samenwerking tussen Zampolli en Moroder verliep stroef. Alleen het eerste prototype van de V16T had de merknaam Cizeta-Moroder, daarna gingen de productiemodellen door het leven als Cizeta V16T. En dat waren er niet veel. Al na negen auto’s was het over en uit.

Gekocht door Sultan van Brunei

Deze auto heeft chassisnummer 101. Hij was eigendom van de Sultan van Brunei, die in de jaren negentig niet alleen veel Lamborghini-modellen bestelde, maar ook drie van de negen Cizeta V16T’s. Naast deze blauwe zijn er ook twee zwarte.

Opmerkelijk, deze blauwe V16T heeft horizontale luchtinlaten over de flanken lopen, zoals het prototype, terwijl de meeste productieversies verticale lamellen hebben. Nog bijzonderder, hij werd in maart 1993 naar de importeur in Singapore verscheept, maar bleef daar meer dan vijfentwintig jaar staan.

beelding: RM Sotheby’s) beelding: RM Sotheby’s) beelding: RM Sotheby’s)

beelding: RM Sotheby’s) beelding: RM Sotheby’s) beelding: RM Sotheby’s)

Strikt genomen is hij dus nooit van de Sultan van Brunei geweest. Hij heeft hem gekocht, maar nooit in ontvangst genomen. De twee andere V16T’s bestemd voor Brunei zijn eveneens nooit aangekomen en later door Pininfarina drastisch aangepast, met onder meer een twaalfcilinder boxermotor achterin.

Opbrengst van ruim 800.000 euro

Deze Cizeta V16T werd in 2020 overgenomen van de Singaporese importeur en in 2021 doorverkocht. Hij wordt half augustus geveild bij RM Sotheby’s in Monterey, Californië. De geschatte opbrengst is relatief bescheiden (voor zo’n zeldzame auto): tussen de 700.000 en 900.000 dollar (643.000 – 827.000 euro).

beelding: RM Sotheby’s) beelding: RM Sotheby’s) beelding: RM Sotheby’s)