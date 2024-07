Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Porsche [vul in type] is de [vul in superlatief] ooit

Sorry voor de overlast, maar we zijn een sjabloontekst aan het proberen. Want om nou iedere keer een nieuw bericht te tikken als Porsche de zoveelste modelvariant lanceert…

Dus wat zullen we ervan maken? ‘Nieuwe Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid is de krachtigste ooit.’ Nee, te cliché! En vind je op alle andere autowebsites al. Tja, eigenlijk zouden we het sjabloon willen omgooien om iets te kunnen doen als: ‘Met deze nieuwe Panamera ben je een dief van je eigen portemonnee.’

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Waarom zeggen we dat? Omdat de Turbo S E-Hybrid bijna 110.000 euro duurder is dan de meer dan toereikende Panamera 4 E-Hybrid. Oké, die eerste sprint in 2,9 seconden naar 100 km/h en die tweede ‘slechts’ in 4,1 seconden. Who cares!

Rijke mensen, kennelijk, want Porsche gaat ongetwijfeld genoeg exemplaren van de Turbo S E-Hybrid verkopen, à raison de 239.600 euro per stuk, exclusief opties. Je koopt er bragging rights voor. De mogelijkheid om je contactsleutel op tafel te gooien en te zeggen dat je de sterkste Panamera ooit hebt.

(Afbeelding: Porsche)

(Afbeelding: Porsche)

Want de Panamera Turbo S E-Hybrid koppelt zijn 4,0-liter twinturbo V8 (600 pk) aan een elektromotor (190 pk) voor een systeemvermogen van 782 pk en een koppel van 1000 Nm. Zijn topsnelheid ligt op 325 km/h.

Wel heel specifief record op Nordschleife

Porsche nam de Turbo S E-Hybrid mee naar de Nordschleife en zette er een wel heel specifiek record mee, dat voor de snelste luxeauto met verbrandingsmotor en hybridetechniek. De Panamera rondde de ring in 7:24,17 minuten.

Overigens is de auto natuurlijk gewoon een plug-in hybride en heeft hij dus een elektrische actieradius. Volgens Porsche is zijn 25,9 kwh-batterij groot genoeg voor een bereik van 88 kilometer. Aan een 11 kW-lader is de accu in 2,5 uur weer op te laden.

De Panamera Turbo S E-Hybrid is standaard voorzien van een actief onderstel met rolstabilisatie, mee- en tegensturende achterwielen, alle dynamische rijassistenten in het arsenaal van Porsche en ook keramische remschijven.

Nieuwe Porsche Panamera GTS

Daarbij introduceert Porsche nóg een nieuwe Panamera, de GTS. Die heeft geen hybridetechniek aan boord en moet het doen met een 500 pk sterke variant van de eerdergenoemde 4,0-liter twinturbo V8. Hij is daarmee 20 pk sterker dan zijn voorganger.

(Afbeelding: Porsche) (Afbeelding: Porsche) (Afbeelding: Porsche)

(Afbeelding: Porsche) (Afbeelding: Porsche) (Afbeelding: Porsche)

Van stilstand naar 100 km/h doet-ie in 3,8 seconden en hij haalt een topsnelheid van 302 km/h. De GTS is altijd voorzien van luchtvering in combinatie met Porsche Active Suspension Management. Ten opzichte van een bescheidener Panamera is de GTS met 1 centimeter verlaagd.

Tot slot moeten we terugkomen op de ‘dief van je eigen portemonnee’-uitspraak, want eigenlijk in vergelijking met de GTS is de Turbo S E-Hybrid een koopje. De GTS kost 249.200 euro en de E-Hybrid – door zijn lagere CO2-uitstoot en dus BPM-straf – 9600 euro minder.