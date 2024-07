Eerste rijles in een Ford Model T (1925): “Niets is wat het lijkt”

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Midden in de Roaring Twenties, om precies te zijn in 1925, liep – tussen vele andere – een Ford Model T van de productieband in het Amerikaanse Michigan. Dat exemplaar is nu in het bezit van de Gelderlander Gerald Verweij. Bijna een eeuw later, krijgen wij rijles in dit oeroude stukje techniek. Dat is nodig, want vrijwel niets werkt zoals we het nu kennen.