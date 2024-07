Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Japanse occasion is zuinig, compact en bovenal betrouwbaar

Compacte auto’s zijn gewild en dus relatief duur. Als je er meestal alleen in zit, of soms met één passagier, dan heb je geen vijf deuren nodig. Compacte driedeursmodellen zijn veel minder gewild, daardoor koop je zo een iets jongere of betere auto voor hetzelfde kleine budget. Denk aan deze Toyota Yaris-occasion.

Elke week speurt Autovisie naar interessante tweedehands auto’s in een bepaald segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste kandidaat van de week, vandaag dus, maken we ook onze favoriet bekend. Ditmaal aandacht voor compacte driedeurs hatchbacks voor minder dan 5.000 euro. Eerder deze week stelden we je al voor aan deze Japanse auto en deze compacte Duitser. Vandaag focussen we ons dus op de Toyota Yaris-occasion.

Toyota Yaris (2005 – 2011)

De Yaris is niet alleen een degelijk kwaliteitsproduct, het is ook best een fijne auto in het gebruik. Er staat een stel behoorlijk comfortabele voorstoelen in. Het interieur is niet alleen netjes, maar ook praktisch, met heel veel opbergvakken en zo. Daarbij heeft hij van het drietal van deze week ook de grootste bagageruimte (313 liter), dat kan ook wel eens handig zijn. Een beetje onhandig is de grote dode hoek rechtsachter.

De 1,0 liter driecilinder snort lekker, is op kruissnelheid toch best stil en voor veel gebruikers echt sterk genoeg. Hij rijdt zo maar 1 op 16. Bij een autobedrijf in Kortenhoef staat deze keurige donkergrijze (2011, 152.000 km) voor 4.895 euro.

Aandachtspunten van de Toyota Yaris-occasion

Om de Yaris te starten, moet de koppeling worden ingedrukt. Zo bedien je een schakelaar, maar als die stuk gaat of vastzit, start de auto dus niet. Dit is ter plekke op te lossen. Dat is echt het enige bekende euvel dat bij deze generatie van de Yaris wel eens voorkomt. Deze Toyota onderstreept zo maar weer eens de befaamde kwaliteit van Japanse auto’s in het algemeen.

Welke wordt het?

Kiezen blijft lastig. De Corsa is gewoon op grond van zijn naam relatief te duur, terwijl het zeker niet de beste en fijnste auto is. Die valt wat ons betreft af. De Colt is een prima ding, maar wel wat krap. Oftewel, enigszins voorspelbaar, is de Toyota gewoon de beste keuze.