Pérez na keukengesprek met teambaas Horner weer comfortabel

Met de vierde tijd in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije liet de dit jaar veel bekritiseerde Red Bull-coureur Sergio Pérez weer eens een behoorlijke indruk achter. Teambaas Christian Horner gaf na afloop aan dat een keukengesprek met de Mexicaan positief heeft uitgepakt.

Pérez pakte slechts vijftien punten in de voorgaande zes races in de Formule 1, waardoor de toekomst van de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull onzeker lijkt te zijn geworden. Horner nodigde Pérez daarom bij hem thuis uit.

“We hebben echt een open verstandhouding en ik ging met hem in de keuken van mijn huis zitten en zei: ‘Kom op, wat is er aan de hand? Is er iets anders?'”, vertelde Horner aan Sky Sports. “En hij had zoiets van: ‘Nee, ik denk dat ik gewoon een beetje te veel over dingen nadenk.’ Ik denk dat het bijna negeren van wat er aan de andere kant van de garage gebeurt hem goed zal doen, en dat is de aanpak die hij nu kiest – gewoon focussen op zijn eigen prestaties.”

Comfortabel gevoel

Pérez zelf was te spreken over de vierde tijd, met een bolide die wat minder upgrades heeft gehad dan die van WK-leider Verstappen. “We hebben de juiste veranderingen doorgevoerd. Dit is het meest comfortabele gevoel dat ik sinds tijden heb gehad met de auto in dit stadium van het weekend”, zei hij.

Drievoudig wereldkampioen Verstappen reed in de tweede vrije training de tweede tijd, achter Lando Norris (McLaren). Zaterdag volgt de derde vrije training en de kwalificatie voor de Grote Prijs van Hongarije. Zondag is de hoofdrace.

ANP