Verstappen rijdt ook tweede tijd in tweede training in Hongarije

Max Verstappen heeft bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije de tweede tijd gereden. De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 klokte op de Hungaroring in zijn Red Bull 1.18,031. De Britse coureur Lando Norris was met 1.17,788 in de McLaren de snelste.

De Spanjaard Carlos Sainz, eerder op de dag voor Verstappen de snelste in de eerste training, zette in zijn Ferrari de derde tijd neer. Hij gaf 0,397 toe op Norris.

Verstappen voerde in aanloop naar de Grote Prijs van Hongarije een aantal upgrades door. De WK-leider had in het begin van de tweede training een goede tijd neergezet, net als teamgenoot Sergio Pérez, die nog iets sneller was. Door een crash van Charles Leclerc in de Ferrari kwam er een rode vlag en werd de trainingssessie lang onderbroken. Met nog ruim 26 minuten te gaan, mochten de coureurs weer de baan op. In het restant van de sessie was Norris het snelst. Pérez reed de vierde tijd.

Lando Norris

Verstappen staat op 255 punten in de WK-stand, achtervolger Lando Norris (McLaren) op 171. De Nederlander won de laatste twee edities van de Grote Prijs van Hongarije.

Zaterdag volgt de derde vrije training om 12.30 uur en de kwalificatie voor de Grote Prijs van Hongarije van zondag om 16.00 uur.

ANP