Deze Aston Martin Vantage V600 is een tractor met 600 pk | Sjoerds Weetjes 409

Never judge a book by it’s cover. Dat geldt ook voor deze Aston Martin. Hij kreeg de bijnaam ‘de tractor’, maar mocht je hem zo noemen, denk dan eerder aan tractorpulling dan aan een gemeentetrekker. Hoe dat zit, vertel Sjoerd van Bilsen je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

De Vantage V600 is nog een onvervalste Aston Martin. Eentje uit het tijdperk van de handgebouwde sportwagens met gepersonaliseerde mogelijkheden. De Vantage was de meest sportieve en dynamische Aston Martin van de jaren negentig.

Aston Martin Vantage V600

Aston Martin gebruikte de auto als basis voor bijzondere limited editions en few-off modellen. Zo verscheen er op de basis van de coupé een shooting brake. Er kwam zelfs een vierdeurs variant uit en de fabrikant maakte een cabriolet van zijn sportieve topmodel.

De Vantage V600 is ook zo’n bijzondere uitvoering. Officieel stond hij niet eens op de prijslijst van de dealers. Hoe dat zit legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij geeft tevens aan hoeveel exemplaren er van de handgebouwde Vantage bestaan.

Sjoerd stapt ook nog in het hoofdstuk Vantage en vertelt over de basisauto, de Virage. In deze aflevering krijg je op vermakelijke manier alle details over de Vantage V600 te horen. Het unieke verhaal achter een van de supercars uit de jaren negentig.

Iedere vrijdag Sjoerds Weetjes

Elke vrijdag belicht Sjoerd een specifiek model of onderwerp. Zo legde hij in een eerdere aflevering uit wat het slechtste verkoopjaar van Aston Martin was, waarom DHL verdiende aan de Vantage GT12, wat de verschillen tussen een V8 en V12 Vantage zijn en hoe exclusief de V12 Zagato is. Sjoerd maakte eerder ook een video over de Vanquish Zagato, want bestaat die serie nu uit vier of drie varianten?

Bekijk de complete afspeellijst op Autovisie.nl en Youtube.com/autovisie.