Megadeal: BYD levert extreem veel auto’s aan Uber-chauffeurs

De Chinese autogigant BYD en vervoersdienst Uber hebben een meerjarige samenwerking gesloten waar beide partijen flink van zullen profiteren.

BYD kan een grote hoeveelheid van zijn EV-modellen slijten en de vloot van Uber en zijn chauffeurs kleurt groen. Een win-winsituatie.

100.000 BYD-modellen voor Uber

Het is bepaald geen kleine deal. Uber wil namelijk maar liefst 100.000 elektrische auto’s van het merk inzetten binnen het bedrijf. Chauffeurs van de taxidienst zullen de auto’s tegen een gereduceerd tarief kunnen kopen. Dit zal in eerste instantie gelden voor Europa en Zuid-Amerika. Later breiden de bedrijven de samenwerking mogelijk uit naar het Midden-Oosten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

BYD, dat bij zo’n volume maar al te graag met wat korting strooit, zal zijn klantenkring zien groeien. Een extra voordeel voor de Chinezen is uiteraard dat niet alleen de chauffeurs erin rijden, maar ook alle Uber-klanten met de BYD-modellen kennismaken.

Cost of ownership van de elektrische auto’s omlaag

De bedrijven willen overigens niet alleen een voordelige aanschafprijs bieden aan Uber-chauffeurs, maar ook de cost of ownership omlaag brengen. “Om bestuurders die elektrisch rijden te ondersteunen, zullen we mogelijk ook kortingen op opladen, voertuigonderhoud of verzekering bieden, evenals financierings- en leaseaanbiedingen”, zo valt te lezen in het persbericht.

Daarnaast wordt gekeken of BYD de taxidienst in de toekomst kan voorzien van zelfrijdende modellen. We zijn benieuwd of de Uber-chaffeurs die hun brood verdienen met de taxiritten daar ook zo blij mee zullen zijn.