Love it or hate it! Deze opvallende occasion kost 17.500 euro

Je auto moet praktisch zijn. Vijf deuren zijn wel zo prettig. Je wilt alleen iets anders, iets geks. Zo’n auto waarvan vrienden zeggen: “hoe kom je dáár nu bij?” Een occasion zoals deze, die mensen verschrikkelijk of fantastisch vinden.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 17.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar iets opmerkelijks. Iets wat niet iedereen heeft en echt je smaak moet zijn. Ons budget? Maximaal 17.500 euro. Misschien haal je je schouders op bij het zien van deze Nissan Juke. Kijk dan eens naar onze eerdere keuze, de Citroën C4 Cactus.

Nissan Juke (2010 – 2020)

De Juke zit vòl met bijzondere lijnen en details. Bekijk ‘m eerst eens goed. Bedenk: als je ‘m niet mooi vindt: het went nòòit. Vind je ‘m te gek, dan houdt niets je tegen.

Hij zit wat hoger, is ‘een beetje-SUV’, maar daarmee ook lekker ruim (354 liter bagageruimte), alleen de hoofdruimte achterin is wat bescheiden. Hij veert best comfortabel en de 1,2 is voor de meeste kopers al sterk genoeg. Gemiddeld, met gevarieerd gebruik, komt die uit rond 1 op 15.

Als je ‘valt’ voor zo’n model, dan wil je ook een lekkere kleur. Zodoende kijken we naar de rijk uitgeruste, knalrode 1,2 ‘N-Connecta’ (2018, 38.000 km) die voor € 17.400 wordt aangeboden door een autobedrijf in Veenendaal.

Let hier op bij deze occasion

Bij de Juke kennen we enkele kleinigheidjes, zoals een nokkenassensor die stuk gaat. De motor blijft wel lopen, er moet gewoon een nieuwe sensor in.

Een motor die onder het rijden afslaat en niet meer wil starten, heeft een defecte turbodruksensor en dàt komt weer door een lekke inlaatluchtleiding. Op zich is dat een kleinigheid.

Dat geldt niet voor versies met automatische transmissie, die ineens niet harder willen rijden dan 20 km/u. Meestal leidt dit ertoe dat de automaat compleet moet worden vervangen en dat is uiteraard heel kostbaar.