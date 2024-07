Deel dit: Share App Mail Tweet

Flitsmeister aan! Volgende week wordt extreem veel geflitst

Heb je de vorige flitsmarathon overleefd? Bereid je dan voor op de volgende. Komende week (5 tot en met 11 augustus) wordt in heel Europa extra veel geflitst. Zet Flitsmeister (of een van deze 4 gratis alternatieven) dus aan!

Op initiatief van Roadpol slingert de politie in verschillende landen zijn flitsapparatuur aan. Roadpol is een verkeerspolitienetwerk waar 29 landen zich bij hebben aangesloten. Onder meer Nederland, België en Duitsland horen bij de club. Het betekent overigens niet dat alle aangesloten landen meedoen met de flitsmarathon. Of Nederland meedoet is niet zeker, maar ga er maar wel vanuit. De flitsmarathon die we in de intro noemden, was namelijk ook opgezet door Roadpol.

100.000 automobilisten geflitst

Het doel is uiteraard om de verkeersveiligheid te bevorderen. Het is daarnaast een goede manier om de staatskas te spekken. Bij politieacties van dit formaat worden over het algemeen zo’n 3 miljoen auto’s gecontroleerd en wel 100.000 boetes uitgedeeld. Dat tikt lekker aan. Zeker in Nederland, waar de boetebedragen voor snelheidsovertredingen niet mals zijn.

Hoogte boete voor snelheidsovertreding in 2024

Te hard Binnen bebouwde kom

/ Buiten bebouwde kom Snelweg 4 km/h €35 / €31 €26 5 km/h €43 / €39 €32 6 km/h €53 / €47 €39 7 km/h €61 / €56 €46 8 km/h €69 / €64 €53 9 km/h €79 / €75 €60 10 km/h €90 / €84 €79 11 km/h €121 / €115 €109 12 km/h €132 / €127 €119 13 km/h €146 / €139 €128 14 km/h €157 / €150 €139 15 km/h €169 / €162 €150 16 km/h €182 / €173 €161 17 km/h €195 / €186 €175 18 km/h €210 / €198 €188 19 km/h €224 / €214 €201 20 km/h €240 / €230 €216 21 km/h €257 / €243 €231 22 km/h €273 / €258 €243 23 km/h €291 / €248 €235 24 km/h €306 / €291 €273 25 km/h €325 / €308 €287 26 km/h €343 / €325 €303 27 km/h €365 / €342 €318 28 km/h €383 / €360 €331 29 km/h €402 / €381 €349 30 km/h €421 / €401 €368 31 km/h OM-strafbeschikking