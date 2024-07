Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de nieuwe Renault 5

Daar is hij dan: de nieuwe Renault 5. De veelbelovende nieuwkomer is inmiddels te bestellen. We maken snel kennis met een duik in de prijslijst.

Retrodesign blijkt smaakgevoelig, maar wij zijn wel enthousiast over de nieuwe Renault 5 (voluit: Renault 5 E-Tech Electric). Het origineel is heel geslaagd vertaald tot een moderne hatchback. Ook los van het design is het een interessante auto, want hij combineert een ruime actieradius met een relatief betaalbare prijs. Kortom, hoog tijd voor een nadere kennismaking met een duik in de prijslijst!

Motoren Renault 5

Laten we beginnen met de aandrijflijn. In ieder geval op dit moment is dat er nog maar één: je krijgt een 110 kW (150 pk) sterke elektromotor (koppel: 245 Nm) die de voorwielen aandrijft. In combinatie met een 52 kWh batterij en een gemiddeld verbruik van 14,9 kWh/100 km kom je daarmee 410 km ver (WLTP). De 0-100-sprint is afgerond in precies acht seconden en de topsnelheid is begrensd op 150 km/u. Gewoon prima.

Uitrustingen Renault 5

Op dit moment wordt de nieuwe Renault 5 standaard geleverd als Techno. Daarmee heeft hij standaard al een behoorlijk rijke uitrusting. We pikken er enkele highlights uit: 18-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, verwarmbare buitenspiegels, keyless entry & start, stoffen bekleding, 10-inch touchscreen voor infotainment (met Google-integratie, incl. Maps), automatische airco (één zone), adaptieve cruise control met stop & go-functie, parkeersensoren achter, achteruitrijcamera en het overige pakket aan al dan niet verplichte rijassistenten.

Daarboven staat nog de Iconic Cinq, met een eigen wieldesign, tweekleurige carrosserie, stoel- en stuurverwarming, modelspecifieke bekleding en een automatische inparkeerfunctie.

Prijzen Renault 5

Met twee uitvoeringen is de prijslijst lekker overzichtelijk: Renault wil graag 32.990 euro ontvangen voor de Techno en 34.490 euro voor de Iconic Cinq. Begin 2025 komt er nog een voordeliger versie bij (die waarschijnlijk Evolution gaat heten, zoals bij andere Renault-modellen). Die duikt met 24.990 euro zelfs net onder de eerder beloofde vanafprijs van ca. 25.000 euro. Verder krijgt dat model iets minder krachtige motorvarianten – (70 kW (95) of 90 kW (120 pk) – een 40 kWh batterij en een actieradius van een nog steeds prima 300 km (WLTP). Ook mooi: in tegenstelling tot eerdere berichten kan ook die instapper gewoon snelladen, mits je kiest voor de 120 pk-versie.

Zowel qua uitrustingen als prijs is het verschil tussen de Techno en Iconic Cinq dus niet heel groot. Kortom, kies het model met de leukste aankleding. Wij gaan voor de Techno. De overweging is puur subjectief: we vinden de Techno-wielen mooier en hoewel de deels gele bekleding van de Iconic op zich vrolijk het vele zwart doorbreekt, is het misschien ook wat erg heftig…

Exterieuraankleding

De Renault 5 Techno biedt zelfs ook meer mogelijkheden voor de exterieuraankleding. Standaard wordt hij geleverd in fel groen, een kleur die voor de Iconic Cinq niet beschikbaar is. Voor 700 euro heb je ook keuze uit zwart, wit en de felgele presentatiekleur. Standaard wordt iedere kleur gecombineerd met een zwarte dakrand. Naar wens kan je nog kiezen voor een contrasterend zwart dak met een titanium (een gelige tint) of een rode dakrand. In totaal zijn maar liefst veertien combinaties mogelijk. Afhankelijk van je keuze bedraagt de meerprijs (ten opzichte van de standaardkeuze) 500 tot 1.200 euro.

Geel staat de nieuwe R5 erg goed, maar hoe lang blijft het leuk om een knalgele auto te hebben? Maar ja, het groen vinden we wat minder, zwart is te zwart en het donkerblauw is wat erg donker. Ach, wat meer kleur op straat mag best, we gaan voor geel. Ondanks de meerprijs investeren we toch ook maar in het zwarte dak, met rode rand.

De standaard Techno-wielen kan je omwisselen voor de Chrono-wielen van de Iconic Cinq-uitvoering. Dat willen wij dus niet, maar als jij ze wel mooier vind kost dat je mee 200 euro extra.

Dan zijn we er nog niet, we moeten ook nog striping kiezen. Standaard krijg je hoe dan ook een vrij subtiele witte ‘5’ met gearceerde achtergrond achter de voorwielen. Optioneel zijn een zilverkleurige 5 met lichtere achtergrond, een goudkleurige 5 (donkergrijs als je een gele R5 bestelt, zoals wij) of een carrosseriekleurige 5 met zwarte of rode achtergrond. Iedere keuze kost 600 euro extra, maar let op: behalve bij de standaardoptie hoort er ook een uitgebreide dakprint bij. Wij houden het bij de standaard ‘5’.

Interieuraankleding

Voor het interieur heb je dan weer geheel geen aankledingsmogelijkheden: dat is bij de gekozen Techno-uitvoering altijd zwart met grijs.

Pakketten en losse opties

Er zijn twee optiepakketten. Voor 850 euro krijg je het Pack Advanced Driving Assist. Zoals de naam al aangeeft omvat dat extra rijassistenten, zoals een wat geavanceerdere versie van de adaptieve cruise control, dodehoekherkenning en een noodstopsysteem dat ook werkt bij obstakels achter de auto. Voor 500 euro is er ook het Pack Winter, met onder meer stoelverwarming voorin, stuurverwarming en extra instelmogelijkheden voor de bestuurdersstoel. Wij vinken alleen die laatste aan.

De resterende losse opties zijn er maar vijf: een Harman Kardon Premium-audiosysteem (600 euro), een adapter voor de V2L-functie (stroom van de auto gebruiken om andere dingen van stroom te voorzien, 200 euro), een setje all-weather-banden (400 euro), automatische inparkeerfunctie (350 euro) en een noodlaadkabel voor een regulier stopcontact (300 euro). Wij houden het bij het Harman Kardon audiosysteem.

Voor de volledigheid: een af fabriek trekhaak is er voor 865 euro en verder zijn er nog wat zaken zoals fietsendragers en beschermmatten.

‘Onze’ Renault 5

Inclusief opties kost de door ons samengestelde Renault 5 E-Tech Electric 35.290 euro. Dat is nog steeds best scherp te noemen voor een volledig elektrische auto met een actieradius van (op papier) 400 kilometer. Bovendien is het wat ons betreft een van de leukste auto’s uit zijn segment.

