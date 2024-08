Deel dit: Share App Mail Tweet

Fisker Ocean-occasion nu te koop voor absolute spotprijs, maar…

Het heeft niet zo mogen zijn voor die arme Henrik Fisker. Hij richtte voor het tweede maal een innovatief automerk op en wederom stortte zijn droom ineen. Heel korte tijd is de Fisker Ocean hier geleverd, waardoor je de EV nu als occasion tegenkomt voor een absolute spotprijs.

Henrik Fisker is ala auto-ontwerper verantwoordelijk voor onder meer de BMW Z8 en Aston Martin DB9. Toch wilde hij niets liever dan een eigen automerk opzetten. Dat deed hij in de zeroes met Fisker Automotive, waarvan we deze luxueuze plug-in hybride kennen. Helaas ging het in 2013 helemaal mis. Tien jaar later begon de Deen opnieuw een automerk: Fisker Inc. Ditmaal geen hybride luxesedan, maar een elektrische SUV: de Fisker Ocean.

Fisker Inc. failliet

Toen wij deze rijtest met de EV filmden, was het al hommeles binnen het bedrijf. Dat werd extra duidelijk toen het merk tienduizenden euro’s korting gaf om zijn EV’s te slijten. Dat mocht helaas niet baten. Een maand later vroeg Henrik Fisker, die met zijn jonge autobedrijf honderden miljoenen aan schulden had, opnieuw een faillissement aan. Evengoed waren er al ruim 10.000 Fisker Ocean-modellen gebouwd. Enkele exemplaren stonden ook al op Nederlands kenteken.

Dat er geïnteresseerden waren in de Fisker Ocean valt te begrijpen. Goed, het merk werd geteisterd door financiële moeilijkheden, softwareproblemen en andere kinderziekten, maar in de basis is de Ocean een best interessant model. Zo heeft hij een fraai design, unieke features (California-modus, waarbij letterlijk élk raam opent) en een gigantische actieradius als je voor de 113 kWh-accu kiest… eh, koos.

Spotgoedkope Fisker Ocean-occasion

De 113 kWh-accu vind je ook in de spotgoedkope occasion die we op verkoopsite Gaspedaal.nl tegenkwamen (een kleinere 80 kWh-accu was ook te krijgen). Dit grotere batterijpakket biedt een actieradius van zo’n 700 kilometer, vergelijkbaar met deze luxesedan en deze nieuwe Audi-EV. Ondanks dit enorme (en ongetwijfeld prijzige) accupakket, staat de tweedehands Fisker Ocean te koop voor slechts 33.900 euro. Daarvoor koop je bij Peugeot nog niet eens een e-208.

Er zit echter een grote ‘maar’ aan dit verhaal. Door het faillissement van Fisker is dit namelijk een nogal ongewone occasion. Geschreven in capslock en met een overdaad aan uitroeptekens stelt de verkopende partij namelijk het volgende bij de advertentie (wij quoten in iets mildere vorm): “Opgelet: deze auto wordt uitsluitend verkocht aan de zakelijke markt of autohandelaren! Wij kunnen geen enkele garantie geven op dit voertuig in verband met het faillissement van de fabrikant! Dus geen particuliere verkoop!”

Groot risico

Dat is dan ook het grote probleem voor Fisker Ocean-eigenaren. Wat als je schade rijdt? Tja, dan zit je met de gebakken peren. In dit geval ben je al de pineut, omdat er een barst in de voorruit van de occasion zit. Daarnaast heeft de achterklep al een beetje schade. Alsof dat nog niet genoeg is, komt de auto met Franse papieren en zonder Certificaat van Overeenstemming, waarmee kan worden aangetoond dat de auto voldoet aan Europese eisen. Deze occasion levert je dan ook meer zorgen dan plezier op. Vandaar dus het ontzettend lage prijskaartje.

Er staan nog enkele exemplaren (ook mét Nederlandse papieren) op Gaspedaal.nl te koop; allemaal voor relatief weinig geld. Omdat geen enkele garage garantie durft te bieden, wordt particuliere verkoop uitgesloten. Het is maar de vraag of aanbieders van deze Fisker Ocean-occasions er ooit vanaf komen. En voor particulieren die al een Ocean in bezit hebben: sterkte.