De Fisker Ocean is op papier een van de beste deals, maar of het een slimme keuze is…

De Fisker Ocean is misschien wel een van de beste deals die je op dit moment als elektrische auto kan scoren. Tenminste, op papier. In deze video vertellen we je alles over de bijzondere EV!

Het gaat momenteel niet zo lekker met Fisker. Het merk, opgericht door Henrick Fisker, heeft inmiddels een productiestop en het is niet zeker of het merk het gaat overleven. En dat is belangrijk om te weten. Want wie nu een Fisker (met korting) kan scoren, moet rekening houden met een auto die wellicht in de toekomst geen garantie en dealernetwerk heeft.

De Fisker Ocean is op papier een goede deal

Vergeten we even de problemen, dan is het bovenal een fraaie SUV voor relatief weinig geld. De catalogusprijs bedraagt net geen 44.000 euro. Die versie heeft een 80 kWh accupakket waarmee je volgens de WLTP-meetmethode 464 kilometer ver komt. Die accu is gekoppeld aan een elektromotor die goed is voor 286 pk.

De twee andere uitvoeringen hebben twee elektromotoren, een 113 kWh batterijpakket, een range van rond de 700 kilometer en dik 570 pk. De duurste versie, de Extreme, is net wat sneller dan die andere met vierwielaandrijving. Wat bagageruimte betreft, valt de Fisker Ocean wellicht wat tegen. Helemaal omdat de auto zelf erg groot is. Hij biedt slechts 476 liter.

Als je alle systemen uitzet, dan zit je prinsheerlijk is de grote Fisker. Hij heeft een fijn comfortabel onderstel, maar is niet te zacht afgeveerd. Het is echt een heerlijke reisauto. Ga je meer gas geven dan voel je hoe snel de Extreme versie is. De Fisker Ocean sprint van 0 naar 100 in 3,9 seconden. En dat is rap voor een auto van meer dan 2.400 kilogram. Hij heeft echt een onverzettelijk gevoel, maar wil ook best redelijk een bocht door. Opvallend is wel dat bij nat weer het binnenste wiel snel doorspint. Meer over de rij-eigenschappen, zie je in de video!