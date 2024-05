Deel dit: Share App Mail Tweet

Grijp je kans! En koop nu de rechten op Austin Rover

Bij Iconic Auctioneers, het voormalige Silverstone Auctions, gaan op 18 mei heel wat klassieke auto’s onder de hamer, maar ons oog viel in de catalogus op iets heel anders. Want weet je waarop ook geboden kan worden? De rechten op de naam Austin Rover.

Wat heb je eraan? Misschien niet heel veel, maar je zou bijvoorbeeld – als je de middelen hebt – de failliete Britse fabrikant weer tot leven kunnen wekken. Want degene met het winnende bod krijgt niet alleen de rechten op de naam Austin Rover, maar ook het registratienummer van het bedrijf (het KvK-nummer, zeg maar) én het Austin Rover-emailadres.

Technische tekeningen

Dat is nog niet alles, overigens. Vrij willekeurig zitten er ook nog allerlei technische tekeningen bij van de MG 6R4, de Groep B-rallywagen uit de jaren tachtig op basis van de Austin Metro. De 3,0-liter V6 van de 6R4 zou later de basis vormen voor de twinturbo zescilinder van de Jaguar XJ220.

Rechten op Austin Rover

De huidige eigenaar van de naamrechten kocht ze in 2005 van Price Waterhouse Coopers, dat toen het faillissement van de MG Rover Group begeleidde. Iconic Auctioneers heeft geen reserve op de rechten gezet, dus in theorie kun je ze voor elke prijs meenemen, afhankelijk van de interesse die ervoor is, natuurlijk.

Maar paar jaar bestaan

De Austin Rover Group heeft maar een paar jaar bestaan, van 1982 tot en met 1989. Daarvoor heette het bedrijf BL Cars en daar weer voor Leyland Cars. In 1989 werd Austin geschrapt uit de bedrijfsnaam en werd het gewoon Rover Group.