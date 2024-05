Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Fiat Panda – prijzen, problemen en uitvoeringen

De derde Fiat Panda is een praktische en stijlvolle stads-SUV. Autovisie duikt in de prijzen, problemen en uitvoeringen in deze koopwijzer.

Aan een goed concept moet je niet te veel veranderen’, moet Fiat bij de ontwikkeling van de nieuwe Panda gedacht hebben. De derde modelgeneratie die in 2011 verschijnt, behoudt de sterke punten van zijn voorganger en voegt daar nieuwe kwaliteiten aan toe.

Carrosserie Fiat Panda

E De nieuwe Fiat Panda is in alle opzichten een evolutie van zijn voorganger. Afhankelijk van de gekozen uitvoering is de handzame stads-SUV 3,65 tot 3,70 meter lang en 1,55 tot 1,65 meter hoog. De vormgeving laat zich het best omschrijven als ‘afgerond vierkant’ en is stoer en aaibaar tegelijk. Voor extra uitstraling is de Panda leverbaar met dakrails, mistlampen, privacy glass, een dubbel panoramadak en stootlijsten op de flanken.

In 2012 verschijnt de verrassend capabele Panda 4×4, met een prototype-waardige uitstraling met extra stootlijsten, skidplates en aangepaste bumpers die de aan- en afloophoek bij terreingebruik vergroten. De City Cross combineert de uitstraling van de 4×4 met 4×2 aandrijving. In 2020 maakt de sportief aangeklede Panda Sport zijn opwachting. Met de Pandina Special Series van 2024 begint de Panda aan de laatste stint van zijn productiecyclus.

Interieur

Het Panda-interieur is verrassend ruim en praktisch. Naast vier of vijf zitplaatsen zijn een in delen neerklapbare achterbank, een bijrijdersstoel met neerlapbare rugleuning en een verschuifbare achterbank leverbaar. De bagageruimte meet 225-260 liter. ‘Afgerond vierkant’ is wederom het dominante vormgevingsthema, van de stoelbekleding en het dashboard tot het Quartic-achtige stuurwiel. De vormgeving en kleurcombinaties variëren van stemmig tot vrolijk. Minder vrolijk is de eenvoudige veiligheidsuitrusting. ESP, het City Brake Control noodremsysteem en zij-airbags zijn niet op alle versies standaard.

(Afbeelding: Fiat) (Afbeelding: Fiat) (Afbeelding: Fiat) (Afbeelding: Fiat)

(Afbeelding: Fiat) (Afbeelding: Fiat) (Afbeelding: Fiat) (Afbeelding: Fiat)

Af-fabriek is de Panda leverbaar met een radio/cd/mp3-speler, Blue&Me connectiviteit, uitneembare TomTom-navigatie, airco, automatische airco, stoelverwarming en parkeersensoren achter. Modeljaar 2017 brengt Uconnect infotainment met telefoonapp. Na 2020 verschijnen nieuwe Uconnect-systemen met 5- of 7-inch kleurendisplay. De facelift van 2024 brengt een nieuw stuur, een nieuw dashboard, een digitaal instrumentarium en nieuwe veiligheids- en rijhulpsystemen.

Motor Fiat Panda

In Nederland is er keuze uit drie benzinemotoren. Dit zijn de tweecilinder 0.9 TwinAir (60-65 pk, 88-89 Nm) en 0.9 TwinAir Turbo (80-90 pk, 145 Nm) en de beproefde viercilinder 1.2 8V (69 pk, 102 Nm). bij. De 4×4-versies hebben standaard de sterkste tweecilinder aan boord. Een bij ons zeldzame motorvariant is de TwinAir Turbo CNG aardgasmotor.

In 2020 krijgt de Panda een nieuwe atmosferische ‘FireFly’ 1.0 driecilinder met mild-hybrid techniek (70 pk, 102 Nm). De 0.9 TwinAir Turbo blijft leverbaar als 4×4. De TwinAir-motor kan weleens op één cilinder lopen.

📆Tijdlijn Najaar 2011 – introductie Fiat Panda (319)

Najaar 2012 – 4×4

2014 – Cross

2017 – City Cross

2019 – Trussardi

2020 – Hybrid, Sport

2022 – Red, Urban, Garmin, 4×4 vervalt

2024 – facelift, Pandina Special Series

Mogelijke oorzaken zijn een defecte bougie/bobine/injector of vervuiling/ slijtage van de TwinAir-module. Bij de TwinAir Turbo is (beginnende) turboslijtage een extra aandachtspunt. Bij de TwinAir- en FireFly-motoren zijn tijdige oliewissels met de juiste olie essentieel voor een lange levensduur. Vermijd occasions met gaten in de onderhoudshistorie.

Transmissie Fiat Panda

Voorwielaandrijving is standaard. De 0.9 TwinAir en de 1.2 8V hebben een handgeschakelde vijfbak. De TwinAir Turbo is leverbaar met een gerobotiseerde Dualogic-transmissie met vijf verzetten. De 1.0 FireFly heeft een handgeschakelde zesbak. De Panda 4×4 combineert een zesbak met korte eerste versnelling met een AWD-systeem van Magna-Steyr.

Twee differentieels en een elektrohydraulische koppeling verdelen de aandrijfkracht over de voor- en achteras, terwijl remingrepen de werking van een mechanisch differentieelslot simuleren. Het elektronische Terrain Control regelsysteem heeft drie standen (Auto, Lock/Offroad, Hill Descent). Check bij een gebruikte Panda met handbak of de koppeling soepel aangrijpt en geen tekenen van slijtage vertoont. Dit geldt in het bijzonder voor de 4×4.

Wielophanging

G De Panda staat op een doorontwikkelde variant van het vorige Panda-platform. Ditzelfde platform wordt overigens ook voor de 500 (modelcode 312) gebruikt. Op onderstelgebied zijn er geen verrassingen. Opnieuw zijn een onafhankelijke MacPherson voorwielophanging en een torsie-achteras gemonteerd. Een andere oude bekende is de elektrische DualDrive stuurinstallatie met extra lichte City-stand. De Panda rijdt comfortabel en volwassen. De Panda 4×4 staat op 15-inch wielen en heeft een grotere bodemvrijheid. Wielmaten lopen van 14-inch voor de reguliere Panda tot 16-inch voor de Panda Sport.

Welke Fiat Panda moet ik hebben?

Van de TwinAir-motoren is de 0.9 Turbo het lekkerst: vlotter dan de turboloze variant en in de praktijk net zo zuinig. De 1.2 8V is minder spaarzaam dan de tweecilinders maar stelt daar bewezen langetermijndegelijkheid tegenover. Met een voldoende ruim budget is de driecilinder 1.0 FireFly een goede allrounder.

Sinds de introductie in 2011 is de Panda in veel verschillende uitvoeringen verkocht. Naast de Pop, Easy, Lounge en Cross passeren talloze speciale edities en actiemodellen de revue. Airco is een must. Verder is het verstandig om een occasion met zoveel mogelijk passieve en actieve veiligheidssystemen uit te zoeken. Voor het rijplezier is een vrolijke kleurstelling net zo belangrijk als veel opties.

Moet de Fiat Panda het worden?

De Fiat Panda overtreft zijn voorganger in alle opzichten. Standaard vijf deuren, genoeg binnen- en bagageruimte en prima rijeigenschappen blijven zijn sterke punten. Het blijft jammer dat Fiat heeft beknibbeld op veiligheidszaken die sommige – maar zeker niet alle – concurrenten wel standaard hebben. Ook op andere punten is de Panda door de tijd en de concurrentie ingehaald. Iets wat Fiat met de facelift van 2024 slechts gedeeltelijk rechtzet.

Toch zijn er genoeg redenen om nieuw en gebruikt voor de Panda te vallen. Behalve praktisch, stijlvol en overwegend betrouwbaar is het een auto met karakter, en die eigenschap bezitten veel concurrenten dan weer niet.

Onderdeelprijzen

Remschijven voor, per set €73,85

Remblokken voor, per set €32,50

Continental EcoContact 6, 175/65 R14, per stuk €68,79

Compressor airconditioning, vanaf €236,95

Driehoeksdraagarm vooras, €57,74

Prijzen gelden voor een Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo van 2016 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf €175,–

Grote onderhoudsbeurt vanaf €275,–

Het onderhoudsinterval (0.9 TwinAir Turbo) is 30.000 kilometer/2 jaar.

Pluspunten

+ Vormgeving

+ Karaktervol

+ Betrouwbaar

+ Betaalbaar

Minpunten

– Karige veiligheidsuitrusting

– Korte stoelzittingen