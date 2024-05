Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: Audi A8 – maakt ‘voorsprong door techniek’ echt waar

Je ziet het er misschien niet meteen vanaf, maar de eerste A8 was één van die grensverleggende Audi’s die de payoff ‘voorsprong door techniek’ echt waarmaakt.

Deze volledig nieuw ontwikkelde über-Audi moest doorbreken in het tot dan toe door BMW en Mercedes gedomineerde luxe-segment, iets wat voorganger V8 niet was gelukt. Het magische ingrediënt hiervoor is aluminium.

De Audi A8

De Audi A8 heeft een revolutionaire carrosserie die volledig uit het lichte metaal bestaat. De gewichtsbesparing die dat oplevert, moet het zware vierwielaandrijvingssysteem compenseren. De lichtste A8, de voorwielaangedreven 2.8 V6, weegt daardoor slechts 1.460 kilo. Kom daar maar eens om bij de concurrentie! Een vergelijkbare 730i weegt 140 kilo meer, de S 280 is maar liefst 400 kilo zwaarder.

De A8 4.2 V8 quattro weegt 300 kilo meer dan de V6 en dat is naar huidige maatstaven nog steeds niet veel. Eind 1993 staat op de IAA een voorbode te blinken, de Audi Space Frame Concept Car. Dat blinken kun je letterlijk nemen, want het aluminium koetswerk is ongelakt en tot hoogglans gepolijst. Bij de presentatie van de definitieve A8, voorjaar 1994, blijkt hoeveel Audi al heeft verklapt. Het tijdloze ontwerp is vrijwel identiek aan de concept-car; alleen een laklaag en ingekleurde achterlichten maken het verschil.

Op een verstopt logootje na verraadt niets de bijzondere materiaalkeuze. De eerste derivaten van de Audi A8-reeks zijn de 2.8 V6 en 4.2 V8, iets later volgt een 3.7 V8. Een sportieve S8 is er vanaf 1996, de exclusieve 6.0 W12 is vanaf 2001 verkrijgbaar. Een 2.5 V6 TDI (vanaf 1997) en een 3.3 V8 TDI (vanaf 2000) completeren het aanbod. De enige carrosserievorm is een sedan, wel is er keuze uit een korte of lange wielbasis. In beide versies is het prima vertoeven op de achterbank. Dubbel glas zorgt voor extra comfort en een leuke optie is het schuifdak met zonnecellen, dat de ventilatie van stroom voorziet bij uitgeschakelde motor.

Een geslaagd voorstel voor een coupé krijgt geen groen licht voor productie. In 1999 en 2001 wordt de A8 minimaal bijgeschaafd. De conservatieve klandizie in het segment bekijkt de A8 in eerste instantie argwanend, maar de negatieve bijsmaak die de opulente Mercedes S-klasse W140 inmiddels heeft, pakt goed uit voor de A8. De meeste tegenstand komt van de sportief-elegante BMW 7-serie E38 uit hetzelfde geboortejaar als de A8. Het lukt Audi in acht jaar 105.092 exemplaren van de A8 D2 te slijten, voldoende om een D3 te rechtvaardigen. De grote Duitse twee zijn dan eindelijk de grote Duitse drie geworden.

Aanbod en prijzen

De prijzen voor een Audi A8 D2 liggen grofweg tussen 4.000 euro voor een flink gebruikt exemplaar bij een louche handelaar tot ruim 20.000 euro voor een heel mooie W12 in Duitsland. Daartussen zit voor ieder wat wils, met de (redelijk bulletproof) 4.2 V8 als goed compromis. En wellicht ten overvloede: de verleiding kan groot zijn een vriendelijk geprijsde A8 met hoge kilometerstand aan te schaffen, maar goedkoop kan al snel uitmonden in duurkoop.

Audi A8 Bouwjaar 1994 Prijs (1994) fl. 183.989,- (€ 83.491,-) Gemaakt van/tot 1994-2002 Topsnelheid 250 km/h Acceleratie 0-100 km/h 7,3 s Gemiddeld verbruik 11,6 l/100km Motor V8, 4.172 cc Maximaal vermogen 300 pk (220 kW)/6.000 rpm Maximaal koppel 400 Nm/3.300 rpm Transmissie 4-traps Tiptronic aut., vierwielaandrijving Massa leeg 1.750 kg

Zorg dus voor een (zoveel mogelijk) sluitende onderhoudshistorie, een A8 heeft nu eenmaal complexe techniek aan boord en sommige onderdelen en reparaties kunnen prijzig uitpakken.