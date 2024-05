Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen gaat voor derde zege op rij in Grote Prijs van Miami

Vanaf poleposition gaat Max Verstappen proberen de Grote Prijs van Miami voor de derde keer op rij op zijn naam te schrijven. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 veroverde voor de zesde keer op een rij de pole dit seizoen en voor het eerst voor de hoofdrace in Miami.

Verstappen had vrijdag al de snelste tijd neergezet in de kwalificatie voor de sprintrace. Die won hij zaterdag door van start tot finish vooraan te rijden. En hoewel de Red Bull-coureur moppert dat hij weinig grip heeft op het Miami International Autodrome, is hij toch steeds de snelste.

Vorig jaar won de Limburger de race door vanaf de negende positie te starten. In 2022 begon hij van de derde plaats en pakte de overwinning. Verstappen hoopt beter te starten dan in de sprintrace zaterdag. “We weten wat we en ik fout deden. Als ik mijn taken juist uitvoer, moet het goedkomen”, keek hij na de kwalificatie vooruit.

Naast Verstappen op de startopstelling staat zondag Charles Leclerc in de Ferrari. Ook de tweede startrij wordt ingenomen door een Ferrari en een Red Bull, Carlos Sainz staat op drie en Verstappens teamgenoot Sergio Pérez op vier. De race in Miami begint zondag om 22.00 uur Nederlandse tijd.

ANP