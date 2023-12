Deel dit: Share App Mail Tweet

De Peugeot e-208 koop je niet met je verstand

De Peugeot e-208 is het levende bewijs dat emotie bepalend kan zijn bij de aanschaf van een auto, want van zijn range moest hij het niet hebben. De vernieuwde variant probeert het verstand te raken met een grotere accu en een efficiëntere aandrijflijn.

De Peugeot 208 is een sterk nummer gebleken, want in vier jaar tijd zijn er wereldwijd bijna een miljoen exemplaren verkocht. Ook in Nederland deed hij het goed, zeker de elektrische versie. Dat had alles te maken met zijn leuke koetswerk, de goede rijeigenschappen en het feit dat er nog maar weinig ev-aanbod was in het B-segment. Er was ook genoeg aan te merken op de onzuinige e-208, want van de opgegeven actieradius van 362 kilometer bleef in de praktijk zo’n 250 kilometer over. Zeker in de koude omstandigheden stortte de range in en het snelladen duurde dan ook veel langer.

De Peugeot e-208 heeft een frisse verpakking

Die ‘oude’ versie met 50 kWh-accu van de Peugeot e-208 blijft gewoon leverbaar, maar wel in de vernieuwde verpakking van de facelift. Dat omvat een grotere grille, andere lichtunits en dagrijverlichting met drie verticale strepen aan weerszijden van de voorbumper.

Aan de achterzijde is te zien dat de lampen een horizontale signatuur hebben in plaats van verticale. Voorts staat de merknaam in een ander lettertype achterop. Geen complete metamorfose, maar een hatchback die zich nog steeds tot de aantrekkelijkste uit zijn klasse mag rekenen.

Meer dan 400 kilometer range

De opgewaardeerde elektrische aandrijflijn van de Peugeot e-208 is relevanter nieuws. De elektrotechniek van het vorige model met 136 pk blijft zogezegd in opgefriste vorm leverbaar voor 35.320 euro, maar voor 2000 euro extra is de 51 kWh-batterij te krijgen. Daarmee stijgt de actieradius op papier tot 410 kilometer en worden de voorwielen aangedreven door 156 pk, terwijl het koppel met 260 Nm gelijk is gebleven.

Door de betere efficiëntie haalt hij een hoger rendement uit de nauwelijks grotere batterij. Een warmtepomp is voor beide versies een optie van 450 euro. Reken in de praktijk met een spaarzame rijstijl op 350 kilometer aan actieradius en in de vrieskou zo’n 300 kilometer.

Geen avontuurlijke Peugeot 205

Het rijgedrag van de e-208 is dik in orde. Met 156 pk en 260 Nm is het een lekker vlotte hatchback die in acht seconden naar 100 km/h weet te sprinten. De aandrijflijn is stil en makkelijk in gebruik. Hij weet zelfs wat te inspireren als we op de proeven van de rally van Catalonië belanden.

Met een fijne weerstand in de directe besturing weet hij door een strakke neus met enig enthousiasme bochten aan te vallen. De initiële richtingsverandering is kwiek en de veel zachtere achterzijde komt daar rustig achteraan. Het befaamde lift-off overstuur van de 205 GTI, die ongeveer even snel was, heeft de e-208 niet.