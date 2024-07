Deel dit: Share App Mail Tweet

Voorgoed voorbij: SEPP-subsidiepot voor EV-occasions is leeg

De afgelopen jaren kon je een subsidie aanvragen voor de aankoop van een tweedehands elektrische auto. Dat zogeheten SEPP-budget (Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren) voor EV-occasions is nu helemaal op.

In totaal werd dit jaar maar liefst 29,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gebruikte elektrische auto’s. Als koper van een EV-occasion (met een fiscale waarde van maximaal 45.000 euro) kon je aanspraak maken op 2.000 euro subsidie. Daaruit kunnen we dus opmaken dat het SEPP-budget heeft bijgedragen aan de koop van 14.700 tweedehands EV’s.

SEPP-budget voor EV-occasions verdwijnt voorgoed

Sta je op het punt een gebruikte elektrische auto te kopen? Dan heb je pech. De subsidiepot is leeg en zal, anders dan voorgaande jaren, niet opnieuw gevuld worden. Vanaf 2025 verdwijnt de regeling immers. We zagen dan ook dat de laatste door velen nog vlug in de subsidiepot werd gegraaid.

Subsidie voor nieuwe elektrische auto’s

Eenzelfde regeling geldt ook voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s onder de 45 mille, vandaar dat veel fabrikanten modellen aanbieden die tactisch onder dat prijsplafond zitten. Voor een nieuwe auto geldt zelfs dat je 2.950 euro subsidie kunt aanvragen. Toen de SEPP-regeling enkele jaren geleden werd ingevoerd, was dit nog 4.000 euro.

Nadat de Nederlandse overheid deze subsidiepot begin dit jaar weer vulde, zat er 58 miljoen euro in. Daarvan is nu nog altijd ruim de helft over. Wie van plan is een nieuwe EV te kopen, hoeft zich dus niet te haasten.