Deel dit: Share App Mail Tweet

Ferrari-bezitter Kylian Mbappé gaat BMW-shoppen zonder rijbewijs

Als profvoetballer geniet je niet alleen van een miljoenensalaris, maar ook van allerlei leuke secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo mag Kylian Mbappé, die net getekend heeft bij Real Madrid, van clubsponsor BMW een nieuwe auto uitzoeken. Hartstikke leuk, maar de sterspeler heeft helemaal geen rijbewijs.

Des te vreemder is het feit dat de 25-jarige Kylian Mbappé al wel een Ferrari 488 Pista in zijn garage heeft staan. De rijbewijsloze multimiljonair kan het zich blijkbaar veroorloven een Ferrari als kunststuk in huis te plaatsen. Maar goed, dat kunnen wij autoliefhebbers wel begrijpen.

BMW i7 als nieuwe auto van Kylian Mbappé

Nu mocht hij als nieuweling bij Real Madrid zijn wagenpark uitbreiden. BMW is sponsor van de club en dus biedt het merk hem een hagelnieuwe auto aan waarin hij naar de trainingen kan rijden. Nou ja, wórdt gereden.

Zijn oog viel volgens het AD op een BMW i7. Een voor de hand liggende keuze als je gechauffeurd moet worden. In Nederland koop je de elektrische luxesedan vanaf iets meer dan 122.000 euro, maar we gaan ervan uit dat Kylian Mbappé voor het topmodel, de i7 M60 xDrive à 190.000 euro, heeft gekozen.

Eerder gaf de sterspeler al aan geen noodzaak te voelen om zijn rijbewijs te halen. Daarbij vertelde hij aan dat een rijbewijs voor velen autonomie betekent, maar hij al vroeg in zijn carrière van chauffeurs gebruik kon maken. Tja, met een salaris van zo’n 130.000 euro per dag (!) zal hij Kylian Mbappé niet wakker liggen van de chauffeurskosten.

Auto’s van Memphis Depay en Cody Gakpo

Oranje-speler Memphis Depay rijdt liever in een totaal andere, uiterst exclusieve luxesedan. Deze statige bolide is een stuk duurder en kent een styling waar niet iedereen van zal houden. Dat maakt het een tamelijk opvallende slee, zeker in vergelijking met het relatief bescheiden wagenpark van EK-topscorer Cody Gakpo.