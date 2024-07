Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-coureur Gasly hoopt dat collega Sainz voor Alpine kiest

Formule 1-coureur Pierre Gasly heeft in aanloop naar de Grote Prijs van Hongarije bevestigd met Carlos Sainz te hebben gesproken over een mogelijke komst van de Spanjaard naar Alpine. Sainz wordt volgend jaar bij Ferrari vervangen door Lewis Hamilton. Bij Alpine vertrekt Esteban Ocon.

“Ik denk dat Alpine goede opties op tafel heeft liggen”, vertelde Gasly aan verslaggevers. “Uiteindelijk is het niet aan mij.” Op de vraag of hij specifiek met Sainz had gesproken, zei hij: “ik heb mijn deel van het werk gedaan! Maar uiteindelijk geloof ik in het project dat we bouwen met Alpine. Ik zal het team altijd steunen. Nu is het aan hem om zijn beslissing te nemen.”

De 29-jarige Sainz kan op interesse rekenen van meerdere teams, maar wordt toch vooral in verband gebracht met een mogelijke overgang naar Alpine of Williams. Hij won eerder dit jaar de Grote Prijs van Australië.

ANP