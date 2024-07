Deel dit: Share App Mail Tweet

Lexus LBX Morizo RR: crossover nu ook met handbak en 305 pk

We zijn we dol op de aandrijflijn in de nieuwe Toyota GR Yaris. Diezelfde gepeperde driepitter én handbak vind je nu ook in de Lexus LBX Morizo RR.

De Lexus LBX (zie hier onze rijtest) is het kleinste model in de line-up van het Japanse premiummerk. Maar dat mag de niet drukken. In tegendeel, deze Morizo RR-uitvoering kan zomaar eens de leukste auto in het gamma worden.

Lexus LBX Morizo RR met potente Toyota-motor

Zoals gezegd komt de compacte crossover nu met de verbrandingsmotor die we kennen uit de GR Yaris en de GR Corolla, die enkel buiten Europa geleverd wordt. Het is een 1,6-liter driecilinder turbomotor (de G16E-GTS, voor de kenners) die net als in de GR Corolla is gekieteld tot maar liefst 305 pk en 400 Nm koppel.

Anders dan bij de Toyota GR Corolla, is deze Lexus LBX Morizo RR naast een automatische transmissie ook met een handgeschakelde versnellingsbak te krijgen. Het vermogen wordt altijd naar alle vier wielen gestuurd. 19-inch gesmede wielen, welteverstaan.

100 exemplaren

De Morizo RR is daarnaast een tikkie lager en een tikkie breder. Wat een feest, toch? Ja, maar niet voor ons. Ga er maar niet vanuit dat wij in Europa met onze strikte uitstootregels van deze potente Lexus mogen genieten. Vermoedelijk blijft de Lexus LBX Morizo RR, waarvan er in eerste instantie 100 exemplaren worden gebouwd, enkel voorbehouden aan thuisland Japan. Daar is de auto vanaf 6,5 miljoen yen te koop. Omgerekend is dat 38.000 euro, maar dat zou na alle bpm-straffen minimaal twee keer zoveel zijn in Nederland.