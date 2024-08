Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW: ‘E-fuels zijn nepoplossing, EU wil totale ban brandstofmotor’

BMW-topman Oliver Zipse waarschuwt voor de ‘nepoplossing’ die de Europese Commissie met de toezegging van e-fuels creëert. Volgens hem niet meer dan een slinkse truc om álle verbrandingsmotoren de nek om te draaien.

Het zijn bittere tijden voor petrolheads. Gedwongen door overheden met groene idealen richten autofabrikanten zich meer en meer op het maken van elektrische auto’s. Vanaf 2035 mogen geen nieuwe auto’s met een traditionele verbrandingsmotor meer verkocht worden. E-fuels boden enige hoop voor oldskool autofanaten, maar het is volgens Zipse niet meer dan een schijnoplossing.

BMW-topman Oliver Zipse positief over e-fuels

Volgens Zipse zijn synthetische brandstoffen zoals E25 of HVO100 een goede manier om op korte termijn een flinke CO2-reductie te bewerkstelligen. De BMW-bestuursvoorzitter stelt dat ‘deze e-fuels de carbon footprint van het bestaande EU-wagenpark dat ruim 250 miljoen voertuigen telt onmiddellijk zouden kunnen verbeteren’.

Synthetische brandstoffen als nepoplossing van de EU

“Op dit moment lijken e-fuels echter als troef te worden gebruikt in het politieke debat over het verbod op verbrandingsmotoren vanaf 2035”, schrijft Zipse. “Er zijn veel aanwijzingen dat de Europese Commissie streeft naar een schijnoplossing waarbij het verbod op brandstofmotoren wordt versoepeld door deze zogenaamd open te stellen voor e-fuels.”

Volgens de BMW-topman staat Europa echter niet zo open voor deze brandstoffen als het ons wil doen geloven. “Als de EU vervolgens namelijk niets doet om de productie van e-fuels op te schalen en de praktische bruikbaarheid te vergroten, is dit via een omweg evengoed een opzettelijke ban van de brandstofmotor.”

Onmogelijke eisen aan auto’s met brandstofmotor op e-fuels

De eisen die in een Europees wetsvoorstel van vorig jaar gesteld worden aan e-fuelauto’s na 2035, zijn haast onhaalbaar. Zo moet de auto zelf detecteren of de brandstof in de tank wel echt synthetisch is. Zo nee, dan mag de auto niet starten. Ook mag deze sensor niet kunnen worden uitgeschakeld door tuners.

Categorisch verbod op verbrandingstechnologie is verkeerd

“We blijven geloven dat een categorisch verbod op verbrandingstechnologie verkeerd is. En we zijn ook publiekelijk toegewijd aan onze zeer efficiënte motoren en plug-in hybride technologie, zoals die wordt gebruikt in onze nieuwe BMW X3“, schrijft het merk.

BMW stelt als een van de weinige merken geen vervroegde datum om zijn brandstofmotoren in de ban te doen. Slim, want verschillende merken komen inmiddels met hangende pootjes terug van dergelijke beloften. Niet gek, de EV-verkoop is bij veel fabrikanten nog allerminst winstgevend.