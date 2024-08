Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen: ‘Wij maken weinig winst op onze elektrische auto’s’

Achteraf gezien is Volkswagen iets te driest op de elektrische auto gedoken, geeft ontwikkelingsdirecteur Kai Grünitz toe. Hij ziet de vraag naar hybrides toenemen en vertelt aan Autovisie dat Volkswagen weinig winst maakt op zijn ID-modellen.

“Als we het nu zonder onze brandstofmodellen zouden moeten doen, zaten we in de problemen”, schetst Grünitz de situatie. De kosten van met name batterijen zijn hoog en die kunnen niet volledig aan de klant worden doorberekend, anders zouden EV’s helemaal onbetaalbaar worden.

Volkswagen ID.2 komt in 2025

Grünitz ziet echter wel verandering: “Batterijtechnologie wordt in een snel tempo beter en minder duur, maar op met name de betaalbaardere EV’s zal het lastig worden om een gezonde marge te pakken.” In 2025 introduceert de ID.2, een elektrische hatchback in Polo-formaat, met een vanafprijs van 25.000 euro.

Ook andere merken worstelen

Grünitz denkt dat Volkswagen achteraf gezien te enthousiast heeft ingezet op EV’s, maar wil die mening wel nuanceren. “Daarin zijn wij natuurlijk niet de enige.” En hij heeft gelijk. Andere merken worstelen ook met hun elektrische modellen. Ford moet bijvoorbeeld miljardenverliezen incasseren op zijn EV-divisie.

Plug-in hybride populairder?

De plug-in hybride wordt steeds populairder, ziet Grünitz. Misschien is dat bij Volkswagen het geval, want in heel Duitsland daalt de vraag naar stekkerhybrides juist (min 37 procent in de eerste zes maanden). De nieuwe Golf eHybrid is een indrukwekkend aanbod, met een elektrische range van 142 kilometer.

Toch opvolger voor Volkswagen Up

Grünitz onthulde tegenover Autovisie dat Volkswagen met een elektrische auto onder de 20.000 euro komt. Hij wordt een opvolger van de Up en nestelt zich dus in het A-segment. Volgens Grünitz wordt winst maken extreem moeilijk. Als het model maar nieuwe kopers naar Volkswagen trekt.