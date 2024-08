Deel dit: Share App Mail Tweet

Afschrijving: hoeveel wordt mijn auto minder waard?

Afschrijving is een grote kostenpost voor veel autobezitters. Maar wat is het precies en kun je uitrekenen hoeveel je auto zal afschrijven?

Nieuwe auto’s zijn over het algemeen geen goede investering. De meeste modellen worden immers snel minder waard. Toch zijn er enkele uitzonderingen. Het gaat dan veelal om prijzige liefhebbersauto’s zoals deze Italiaan, die zich de duurste occasion van ons land mag noemen. Deze auto werd direct na aankoop méér waard.

Wat is afschrijving?

Afschrijving is het verschil tussen de prijs die jij voor een auto hebt betaald hebt en het bedrag dat je er aan het einde van de rit nog voor terugkrijgt.

Afschrijving berekenen

Het is dan ook een simpel sommetje om te berekenen hoeveel je op een bolide hebt afgeschreven. Stel je koopt een auto voor 40.000 euro en verkoopt hem enkele jaren later voor 25.000 euro, dan bedraagt de afschrijving dus 15.000 euro.

Je kunt ook een inschatting maken van de afschrijving van je huidige auto, zonder dat je hem verkoopt. Maak daarvoor een schatting van de marktwaarde, door naar vergelijkbare modellen te kijken die te koop staan.

Factoren die van invloed zijn op de restwaarde

Het is belangrijk dat je daarbij naar occasions kijkt van hetzelfde bouwjaar en met een vergelijkbare kilometerstand en uiterlijke staat. Deze factoren hebben namelijk veel invloed op de waarde van je auto. Jouw Volkswagen Golf uit 2010 met 150.000 kilometer op de teller is immers niet te vergelijken met een Volkswagen Golf uit 2015 met 50.000 kilometer achter de kiezen.

Vooral nieuwe auto’s geteisterd schrijven flink af

Het zijn vooral nieuwe auto’s die te maken krijgen met flinke afschrijving. Zodra je de showroom uitrijdt, ben je al een paar duizend euro lichter, wordt weleens gegrapt. De auto is dan namelijk niet meer nieuw, maar tweedehands en dat heeft invloed op de waarde. De mate van waardevermindering neemt in de loop der tijd af. Vooral in het eerste jaar schrijven auto’s over het algemeen flink af. Ook daarna, als de kilometers aantikken en onderdelen verslijten, blijven auto’s in waarde verminderen, al daalt de waarde dan over het algemeen niet meer met eenzelfde tempo.

Bij een tweedehands auto heb je over het algemeen minder heftige afschrijving, aangezien ‘de kop er al af is’. Iemand anders heeft de financiële pijn van het afschrijven op een nieuwe auto al geleden. Maar let op: bij occasions zijn de onderhoudskosten vaak juist weer hoger dan bij nieuwe auto’s.

Afschrijving berekenen

Het is op voorhand lastig te bepalen hoeveel je auto zal afschrijven. Dat heeft immers met verschillende factoren te maken: Hoeveel rijd je met je auto? Hoe onderhoud je de auto en blijft het een gewild model?

Voor een gemiddelde auto kun je uitgaan van grofweg 10 tot 20 procent per jaar. Uiteraard vertegenwoordigt dat percentage de grootste afschrijving in het eerste jaar, wanneer de auto het meeste waard is. En let wel: dit is een zeer ruwe schatting. De daadwerkelijke afschrijving van jouw auto kan hoger of lager zijn.