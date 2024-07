Deel dit: Share App Mail Tweet

Duurste occasion van Nederland heeft een wel heel extreme prijs

Autovisie zoekt geregeld naar leuke koopjes op de occasionmarkt. Maar wat als budget geen rol speelt? Sterker nog, wat als we ‘prijs: van hoog naar laag’ selecteren? Dan verschijnt deze extreem dure Ferrari-occasion bovenaan de zoekresultaten.

Eerder schreven we al over de duurste elektrische auto op de tweedehandsmarkt. Hoewel er een enorm prijskaartje aan hangt, lijkt het wisselgeld in vergelijking met de Ferrari-occasion in dit artikel.

Goedkoopste versus duurste Ferrari van Nederland

Overigens is niet élke Ferrari schreeuwend duur. Zo laten liefhebbers dit model massaal links liggen, waardoor het nu de goedkoopste Ferrari van ons land is. Maar als je het ons vraagt kun je beter voor de op-één-na goedkoopste Ferrari van Nederland kiezen. Die heeft namelijk geen V8, maar een V12 onder de kap.

Een Ferrari-V12 vinden we ook achter in ‘s lands duurste occasion: de LaFerrari Aperta. De hoogstexclusieve hybride hypercar staat te koop in Woerden bij Bernards Exclusives. Prijskaartje? 6.299.950 euro. Allememaggies! Geen enkele andere tweedehands auto in Nederland komt daar nu bij in de buurt.

LaFerrari Aperta als occasion

Voordeel is dat – zolang je alle 963 pk de baas blijft – de auto nooit minder waard zal worden. Dit is immers een begeerde hypercar voor verzamelaars. Dat geldt met name voor deze open versie. Voor wie een ‘normale’ LaFerrari met zijn oplage van 500 stuks nog niet bijzonder genoeg was, werd voor trouwe merkliefhebbers een LaFerrari Aperta gecreëerd. Alleen zij die al een LaFerrari in de garage hebben staan, mochten een van de 210 Aperta’s kopen.

(Afbeelding: AutoScout24 / Bernards Exclusives B.V.) (Afbeelding: AutoScout24 / Bernards Exclusives B.V.) (Afbeelding: AutoScout24 / Bernards Exclusives B.V.) (Afbeelding: AutoScout24 / Bernards Exclusives B.V.)

(Afbeelding: AutoScout24 / Bernards Exclusives B.V.) (Afbeelding: AutoScout24 / Bernards Exclusives B.V.) (Afbeelding: AutoScout24 / Bernards Exclusives B.V.) (Afbeelding: AutoScout24 / Bernards Exclusives B.V.)

Een van die LaFerrari Aperta-modellen staat nu dus in Woerden te koop. Wat dit exemplaar uit juli 2016 extra bijzonder (en daarmee duur) maakt, is zijn buitengewoon lage tellerstand van 192 kilometer. Daarbij heeft deze Ferrari enkele interessante opties, zo is hij voorzien van alle carbonopties, vierpunt racegordels en zwarte wielen. Ook het 50.000 euro kostende dakje van koolstofvezel is aangevinkt.

In onderstaande video vertelt Sjoerd van Bilsen je alles over de Ferrari LaFerrari, in dit geval de coupé.