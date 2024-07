Deel dit: Share App Mail Tweet

Video: Travis Pastrana crasht zijn Subaru hard op Goodwood

Het smalle asfalt van de heuvelklim op het Goodwood Festival of Speed is zelfs voor de meest ervaren coureurs verraderlijk, zo bewijst Travis Pastrana die met zijn heftig getunede Subaru genadeloos hard de strobalen in knalt.

Het Goodwood Festival of Speed is een van de meest geliefde auto-evenementen van het jaar. Uiteraard was Autovisie ook weer van de partij. Ons videoverslag zie je hier.

Hoewel Pastrana als beoefend crossmotor- en rallycoureur zeker niet de minste stuurman is, verloor hij gisteren de macht over het stuur toen hij zijn flink gemodificeerde Subaru GL Wagon uit 1983 naar de toppositie van de timetable wilde sturen.

Bij een linkerbocht onderstuurt Travis Pastrana van de baan af, waarna hij met een flinke smak in de strobalen terechtkomt. De motorkap, koplampen en zijschermen zijn zwaar gehavend. Gelukkig bleef Pastrana zelf ongedeerd.

Flinke klapper van een Lotus Evija X

De Amerikaanse Travis Pastrana is niet de enige die zijn auto dit jaar in de muur heeft geparkeerd op het Goodwood Festival of Speed. Een paar dagen geleden zagen we een peperdure Lotus Evija X binnen enkele meters na de start van de heuvelklim snoeihard van de baan schieten.