Plagiaatmerk slaat weer toe: EV kopieert Land Rover en Apple

Dat Chinezen niet vies zijn van copy-pasten wisten we al. Eerder schreven we al over deze 6 schaamteloze kopieën. Nu stuiten we op een nieuw model. Met Land Rover Defender-looks en zelfs trekjes van Apple kan deze EV aan dat lijstje worden toegevoegd.

Het gaat om de nieuwe SUV van de Chinese autofabrikant Chery. Het merk is berucht om zijn ongegeneerde kopieergedrag. Opmerkelijk genoeg sleepte de Chinese producent zelf ooit Mercedes voor de rechter vanwege plagiaat.

Chery iCar is EV mer Apple en Land Rover-trekjes

Afijn, nu zijn het dus weer de Chinezen die hebben gespiekt. Ditmaal niet bij één merk, maar meerdere. Te beginnen met Apple, waarvan het niet ontwerptrekjes, maar de naam heeft gestolen. Het model luistert immers naar de naam Chery iCar, zoals Apple zijn vervlogen droom ook had willen noemen.

Bij de Chery iCar moge het qua design duidelijk zijn op welk kopieerwerk we doelen. Het ontwerp van de EV, en dan met name de achterzijde, doet ons namelijk sterk denken aan de Land Rover Defender. Het front heeft ook wat weg van de nieuwe Toyota Land Cruiser.