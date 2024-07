Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuw productieauto-record Goodwood-heuvelklim: V8 verstoot EV

Op het Goodwood Festival of Speed is op de valreep nog het heuvelklimrecord van een straatlegale productieauto verbroken. Het is de Czinger 21C die de elektrische Rimac Nevera van de troon stoot.

Het zal je niet ontgaan zijn dat de afgelopen dagen het Goodwood Festival of Speed 2024 plaatsvond. Niet alleen heeft Autovisie een videoverslag gemaakt over dit wereldse auto-evemenent, ook zorgde deze pijnlijke crash met een peperdure hyper-EV voor de nodige media-aandacht.

Heuvelklim op het Goodwood Festival of Speed

De heuvelklim is een van de meest spectaculaire onderdelen van het festival. Het doel is simpel: zo snel mogelijk over het smalle asfalt naar boven. Met zijn 1,86 kilometer is het slechts een korte baan, maar door het gebrek aan uitloopmogelijkheden is de klim niet zonder gevaar, zo ondervond Travis Pastrana.

Het all-time record werd in 2022 gevestigd door de McMurtry Spéirling. Een 1-zits EV die meer dan 1.000 pk heeft, maar minder dan 1.000 kilogram weegt. Met een grote ventilator zuigt hij zich naar de bodem, wat voor ongekend veel downforce zorgt. Hierdoor sprint hij in 1,4 seconden van 0 naar 100 km/h. De McMurtry legde de heuvelklim af in slechts 39 seconden.

Czinger 21C als snelste straatlegale productieauto

Maar waar de McMurtry Spéirling niet straatlegaal is, is de Czinger 21C dat wel. Het model zette in handen van oud-F1-coureur Max Chilton een tijd neer van 48,83 seconden en mag zich daardoor nu de snelste straatlegale productieauto op de Goodwood-heuvelklim noemen. Hij is ook sneller dan de krankzinnige Rimac Nevera die het record sinds vorig jaar in handen had.

Czinger is nog een piepjong automerk uit de Verenigde Staten, maar gooit nu hoge ogen met zijn 21C. In tegenstelling tot de Rimac Nevera is deze hypercar niet (volledig) elektrisch. Onder de kap een 2,9-liter V8 met twee turbo’s die tot maar liefst 11.000 toeren draait. In samenwerking met twee elektromotoren heb je in de Czinger 21C maar liefst 1.267 pk tot je beschikking. Van de hypercar worden in totaal 80 stuks gebouwd.