Lotus van miljoenen euro’s crasht in eerste meters Goodwood

Lotus wilde de Evija X de sporen geven op het bekende Goodwood Festival of Speed 2024. Na enkele meters wordt de miljoenen euro kostende hypercar echter al in de hooibalen geparkeerd.

Als je dit weekend niets te doen hebt, dan is het zeker de moeite waard om de livestream van Goodwood aan te zetten. Er komen tal van nieuwe en klassieke auto’s langs. Bijvoorbeeld een Auto Union Type 52 met 6,0-liter V16.

Lotus Evija X craht op Goodwood

Er rijden zoveel auto’s tijdens Goodwood, dat het ieder jaar wel een keertje mis gaat. De Lotus Evija X is de eerste van dit jaar die in crasht. Opvallend is dat de auto al na de eerste meters uit koers raakt. Gelukkig blijft de bestuurder ongedeerd.

Waarschijnlijk ging er iets mis in de regelsystemen, want je ziet de auto op Goodwood na een extreme burnout ineens naar rechts duiken.

2000 pk

De Lotus Evija X is een extreme elektrische hypercar met een prijskaartje van meer dan 2 miljoen euro. De auto heeft 2.039 pk dat voortkomt uit vier elektromotoren. Hierdoor sprint de EV van 0 naar 300 kilometer per uur in slechts 9 seconden en is een topsnelheid van 350 km/h mogelijk.

Om het gewicht enigszins te drukken, is er aan boord een accupakket geplaatst met een capaciteit van ‘slechts’ 70 kWh. Veel details over de circuit-Lotus zijn nog niet bekend.