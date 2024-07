Deel dit: Share App Mail Tweet

Zeekr 7X is Volvo EX60 te snel af

Zeekr laat de gloednieuwe 7X zien. Het model zal in de toekomst een geduchte concullega worden van de Volvo EX60.

Zeekr is net als Volvo onderdeel van de Chinese Geely-groep. Hierdoor delen de merken platformen en technieken met elkaar. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Zeekr X en de Volvo EX30.

Zeekr 7X en Volvo EX60 op ander platform

De Volvo EX60 is vooralsnog niet aangekondigd. Echter, we weten al wel dat het onderhuids een andere auto wordt dan de Zeekr 7X, ondanks dat ze dus van hetzelfde concern zijn. De Zeekr staat op een platform genaamd PMA2+, ook de Zeekr 007 heeft deze basis. De Volvo zal op een eigen SPA3-platform gebouwd worden dat geschikt is voor megacasting.

Het platform van de Zeekr biedt een verscheidenheid aan batterijen: goedkope LFP’s en efficiëntere NMC’s. Opladen van de accu’s kan waarschijnlijk razendsnel doordat de auto beschikt over een 800 volt-boordnet. Welke accu’s er exact in de bodem van de Zeekr 7X gelegd worden, is nog onduidelijk.

De Zeekr is iets groter dan de Volvo XC60 van nu. De SUV is 4,83 meter lang, 1,93 meter breed en 1,66 meter hoog. De EX60 zal naar verwachting ook wat groeien ten opzichte van het model dat we nu kennen.

646 pk

Wat motoriseringen betreft, is er al meer duidelijk over de Zeekr 7X. Er komt een versie met twee elektromotoren en een systeemvermogen van 646 pk. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de Zeekr 7X en de Volvo EX60? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.