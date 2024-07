Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom het Goodwood Festival of Speed het mooiste autofeest op aarde is

Er is geen mooier autofeest dan het Goodwood Festival of Speed, dat ieder jaar wordt gehouden in de tuinen van Goodwood House. Waarom je hier als liefhebber naartoe móét, laten we je zien in deze video.

Het Goodwood Festival of Speed werd in 1993 voor het eerst georganiseerd, op initiatief van Charles Gordon-Lennox, toen Lord March, nu de Duke of Richmond.

Goodwood Festival of Speed bij Goodwood House

Hij wilde de autosport terugbrengen op het historische Goodwood-circuit, maar had daar niet de juiste vergunning voor. Dus koos hij ervoor om een evenement in zijn eigen achtertuin te organiseren.

In het eerste jaar was het een eendaags evenement, maar inmiddels duurt het Goodwood Festival of Speed vier dagen, van donderdag tot en met zondag.

De bekende heuvelklim

Het Goodwood-terrein is opgebouwd rondom de bekende heuvelklim, waarop supercars, racewagens, klassiekers, prototypes en rallywapens de hele dag laten zien wat ze kunnen en hoe ze klinken.

Voor iedere autoliefhebber

Het mooie van Goodwood is dat er voor iedereen wat is, of je nou geïnteresseerd bent in de toekomst van de mobiliteit of het verleden.

Er zijn unieke, miljoenen kostende oldtimers, zoals de Ferrari 250 GTO of McLaren F1, maar ook bescheiden, betaalbare liefhebbersauto’s, zoals de Citroën Méhari of Mini Cooper.

Er is een rallystage, een parkeerplaats speciaal voor bijzondere auto’s, een concours d’elegance, een supercar paddock en een enorme sculptuur vóór Goodwood House, die dit jaar is gewijd aan MG.

Goodwood Festival of Speed ongelukken

De heuvelklim is smal, maar de coureurs achter het stuur van veelal kostbare klassiekers gaan er vaak vol voor. En zorgt regelmatig voor schade aan auto en ego.

Dit jaar valt het mee. Op het moment van schrijven hebben we pas één klapper gezien. De Lotus Evija X, een elektrische supercar met meer dan 2000 pk, ging gelijk na de start de hooibalen in.