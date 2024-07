Deel dit: Share App Mail Tweet

Lucid anderhalf jaar in Nederland: hoeveel rijden er nu rond?

Een veelbelovend EV-merk in een lastige opstartfase, zo is Lucid wel te omschrijven. Met indrukwekkende verbruiks-, acceleratie, laad-, range- en vermogenscijfers gooide de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s hoge ogen toen het eind 2022 voet op Nederlandse bodem zette. Maar hoeveel Lucid-modellen rijden inmiddels eigenlijk rond in ons land?

Hoewel Lucid werkt aan lancering van zijn tweede model, heeft het nu enkel zijn sedan genaamd de Air in zijn gamma. De tweede EV van Lucid is een 7-zits SUV die luistert naar de naam Gravity. Autovisie kwam de elektrische auto al tegen op de Geneva International Motor Show eerder dit jaar.

Hoeveel Lucid-modellen op Nederlands kenteken?

Maar terug naar de hoofdvraag van dit artikel: hoeveel Lucid-modellen rijden er in ons kikkerlandje rond? Het antwoord op die vraag is gelukkig vrij eenvoudig te vinden, aangezien de RDW alle kentekenregistraties netjes bijhoudt. De website AlleCijfers.nl geeft op basis van die gegevens een duidelijk overzicht.

Wat blijkt? Ruim anderhalf jaar nadat de eerste Air op Nederlands kenteken is gezet en bijna vier jaar nadat het merk reservering van de Air mogelijk maakte, staat de teller op 69. De meest succesvolle maand voor het merk in Nederland blijkt maart van dit jaar toen 11 exemplaren een kenteken kregen. Niet zo vreemd, aangezien Lucid kort daarvoor de nieuwe instapper op de prijslijst plaatste.

Lucid Air Pure RWD als instapversie

We hebben het over de Lucid Air Pure RWD. Met een enkele 442 pk sterke elektromotor op de achteras weet het merk de sedan aan te bieden vanaf 88.000 euro, waarmee het een serieuze concurrent is voor de BMW i5, Tesla Model S en Mercedes EQE. De maximale WLTP-actieradius bedraagt een indrukwekkende 747 kilometer.

Deze uitvoering staat in schril contrast met het sportieve topmodel van de reeks: de Lucid Air Sapphire. Met 1.251 pk en een prijskaartje van minimaal 255.000 euro is dit een EV van andere orde. Ook deze Sapphire kwamen we overigens tegen in Genève.

Autovisie testte de EV

Er is echter ook een gulden middenweg, zo ondervonden wij toen we vorig jaar op pad gingen met de Lucid Air Touring-editie. Kost iets meer dan een ton, maar daarvoor krijg je wel 628 pk en een actieradius tot wel 725 kilometer. Onze video met deze auto Air zie je hieronder.