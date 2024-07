Deel dit: Share App Mail Tweet

Gamechanger in EV-land? Bedrijf komt met regeneratieve dempers

Veel elektrische auto’s en plug-in hybrides zijn voorzien van een regeneratief remsysteem, waarbij de elektromotoren bij het vertragen werken als een dynamo om energie terug te winnen. Daarbij worden de frictieremmen amper nog gebruikt. Het Amerikaanse bedrijf Gig Performance gaat een stap verder en heeft regeneratieve dempers ontwikkeld. Wordt dit een gamechanger in de EV-wereld?

Het systeem van Gig Performance zou de schokken in de onderstel omzetten naar energie. “Helaas gaat de trillingsenergie die wordt veroorzaakt door hobbels in de weg verloren als warmte. Maar nu is er de Roadkil 5000”, schrijft het bedrijf over zijn uitvinding.

Roadkill 5000 is regeneratief dempsysteem voor EV

Het systeem werkt met twee armen aan een dynamo die zijn bevestigd aan je onderstel. Verticale bewegingen van de wielophanging worden zo omgezet in energie waarmee accu’s opgeladen kunnen worden. Eén ritje over het asfalt van onze zuiderburen en je EV-accu zit weer ramvol.

Nee, maar even zonder gekheid. Hoeveel energie wekt dit systeem daadwerkelijk op? Gig Performance spreekt over 500 Wh continu. Dat betekent dat je na een rit van acht uur 4 kWh hebt bijgeladen. Met hoeveel dynamo’s op één auto dat gemeten is (en of het überhaupt grondig gemeten is) wordt niet duidelijk.

Regeneratieve dempers voor personenauto’s

Tot nu toe heeft het bedrijf twee soorten van de regeneratieve demper gebouwd: een voor vrachtwagens en een voor terreinvoertuigen. Momenteel wordt ook gewerkt aan een versie voor bestelbusjes en personenauto’s. Wat de prijs van deze nieuwe EV-technologie is en wanneer Gig Performance zijn innovatieve product daadwerkelijk gaat verkopen, is niet bekend.

Gezien de grootte van het bedrijf en de relatief beperkte informatie op de website van Gig Performance lijkt het product nog in zijn kinderschoenen te staan. Mocht het een echte gamechanger zijn, dan wordt het in de toekomst wellicht door grotere spelers opgepakt.