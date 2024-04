Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze elektrische auto-kwalen kan je makkelijk voorkomen

Auto’s met een elektromotor als hybrides of volledig elektrische auto’s kunnen afremmen op de elektromotor. Hoewel dit voor meer elektriciteit in het accupakket zorgt en je remmen spaart, heeft het op termijn ook een nadeel. Gelukkig is er een simpele manier om de kwaal op te lossen.

Doordat hybride en elektrische auto’s al sterk op de motor af kunnen remmen, gebruiken sommige eigenaren de remschijven of -trommels nauwelijks. En dat is niet altijd goed.

Kwalen met remmen elektrische auto’s

Hoewel je door veel af te remmen op de motor de schrijven en blokken (of trommels) van je elektrische auto of hybride bespaard, kan het nooit gebruik maken van het remsysteem vervelende gevolgen hebben.

Als je auto een nachtje in de regen heeft gestaan, is de kans groot dat er al lichte roest op de remschijf zit. Dit is niet erg, bij de eerste remactie is het kleine beetje roest alweer verdwenen. Echter, als je enkel afremt op de elektromotor, dan kan de remschijf verder gaan corroderen.

Ook komt het bij elektrische auto’s en hybrides vaak voor dat de remklauw vast gaat zitten. Een oplossing voor deze twee problemen is eenvoudig.

De oplossing

Om de twee kwalen van elektrische auto’s en hybrides te voorkomen moet je wat vaker het remsysteem gebruiken. Hiervoor moet je stevig het pedaal intrappen. Zo voorkom je dat de remmen niet meer goed werken wanneer je ze echt nodig hebt. Let wel, zorg dat er geen verkeer achter je rijdt.

Als je de rem intrapt kan het voorkomen dat je remmen piepen. Hoewel dit niet fijn klinkt, duidt het maar zelden op een probleem. Het piepen oplossen is zo goed als onmogelijk. Lees hier de uitleg van Porsche over piepende remmen.